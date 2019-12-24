Волинянка на власному городі знайшла 50-кілограмову авіабомбу





Про це



Цього ж дня група волинських піротехніків виїздила до Турійського району, де селяни вчасно повідомили про знайдені заіржавілі вибухонебезпечні предмети.



Також напередодні у лісосмузі поблизу дороги до селища Турійська місцевий житель виявив металевий предмет, схожий на снаряд. Громадянин повідомив про небезпечну знахідку рятувальників. Сапери ДСНС, які прибули за викликом, з’ясували, що це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Небезпечний предмет вилучили, транспортували до спеціального майданчику та ліквідували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 3 лютого, група піротехніків працювала у селі Бобли Турійського району. Там співробітники ДСНС вилучили, а згодом знешкодили німецьку авіаційну бомбу СД-50, виявлену мешканкою на городі поблизу власної хати.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Цього ж дня група волинських піротехніків виїздила до Турійського району, де селяни вчасно повідомили про знайдені заіржавілі вибухонебезпечні предмети.Також напередодні у лісосмузі поблизу дороги до селища Турійська місцевий житель виявив металевий предмет, схожий на снаряд. Громадянин повідомив про небезпечну знахідку рятувальників. Сапери ДСНС, які прибули за викликом, з’ясували, що це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Небезпечний предмет вилучили, транспортували до спеціального майданчику та ліквідували.

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