У місті на Волині на «зебрі» збили жінку





Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Нововолинську, – передає сайт Володимира-Волинського



Постраждала з отриманими травмами – у лікарні. Працівники слідчо-оперативної групи Нововолинського відділу Володимир-Волинського управління поліції з’ясовують обставини ДТП.



Деталі – згодом.





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