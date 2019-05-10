У місті на Волині на «зебрі» збили жінку
Сьогодні, 13:45
На автодорозі Р-15 Ковель-Жовква збили жінку на пішохідному переході.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Нововолинську, – передає сайт Володимира-Волинського «Княжий Град».
Постраждала з отриманими травмами – у лікарні. Працівники слідчо-оперативної групи Нововолинського відділу Володимир-Волинського управління поліції з’ясовують обставини ДТП.
Деталі – згодом.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Нововолинську, – передає сайт Володимира-Волинського «Княжий Град».
Постраждала з отриманими травмами – у лікарні. Працівники слідчо-оперативної групи Нововолинського відділу Володимир-Волинського управління поліції з’ясовують обставини ДТП.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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