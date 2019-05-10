вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині на «зебрі» збили жінку

У місті на Волині на «зебрі» збили жінку
На автодорозі Р-15 Ковель-Жовква збили жінку на пішохідному переході.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Нововолинську, – передає сайт Володимира-Волинського «Княжий Град».

Постраждала з отриманими травмами – у лікарні. Працівники слідчо-оперативної групи Нововолинського відділу Володимир-Волинського управління поліції з’ясовують обставини ДТП.

Деталі – згодом.

У місті на Волині на «зебрі» збили жінку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі в школах організували майстер-класи заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
Сьогодні, 14:12
Коли в Україні почнуть штрафувати водіїв через систему відеофіксацій порушень
Сьогодні, 13:55
У місті на Волині на «зебрі» збили жінку
Сьогодні, 13:45
Волинянка на власному городі знайшла 50-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 13:30
Розшукують волинянина, який зник безвісти ще у 2014 році
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО
18 лютий, 00:47
Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО
16 січень, 23:57
Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО
16 січень, 00:11
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
10 травень, 2019, 09:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
03 березень, 08:23
 1
На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух
Сьогодні, 15:09
 0
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
 0
Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
 0
Голова Волинської облради показала, як Світязь наповнюється водою
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8