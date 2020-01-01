Учні волинської школи прибирали ліс від сміття. ФОТО

Валентиною Шавук та на чолі з лісничим Колківського лісництва Віталієм Миронюком та майстром лісу Сергієм Клімчуком провели акцію з прибирання лісу і узбіч дороги.



Про це



Діти зібрали чимало поліетиленових пакетів, пляшок і іншого непотребу.



Зауважують, ця акція мала на меті очистити ліс і зберегти навколишнє середовище. Після її завершення лісничий підприємства висловив слова вдячності шкільному лісництву.



"Учні шкільного лісництва закликають не бути байдужими до лісу. Приїхавши на відпочинок, не забуваймо залишити за собою чисту галявину. Якщо маємо сміття, не залишаймо його на природі, а заберімо з собою, зберігаючи чистоту", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні шкільного лісництва ЗОШ І-ІІІ ступенів села Годомичі з керівникомта на чолі з лісничим Колківського лісництвата майстром лісупровели акцію з прибирання лісу і узбіч дороги.Про це повідомляє ДП "Колківське лісове господарство".Діти зібрали чимало поліетиленових пакетів, пляшок і іншого непотребу.Зауважують, ця акція мала на меті очистити ліс і зберегти навколишнє середовище. Після її завершення лісничий підприємства висловив слова вдячності шкільному лісництву."Учні шкільного лісництва закликають не бути байдужими до лісу. Приїхавши на відпочинок, не забуваймо залишити за собою чисту галявину. Якщо маємо сміття, не залишаймо його на природі, а заберімо з собою, зберігаючи чистоту", - йдеться у дописі.

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