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Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО

Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО
Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, 4 березня затримали за вимагання та одержання неправомірної вигоди в.о. начальника митного поста "Ковель" Волинської митниці Державної митної служби України та посередника (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець митниці у змові з посередником вимагали від мешканця Волинської області неправомірну вигоду в розмірі 12 240 доларів США. За «винагороду» обіцяли громадянинові не перешкоджати у митному оформленні транспортних засобів.

Слідчі ДБР затримали митника зі спільником в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання ними другої частини хабара в сумі 5 440 доларів США.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вирішують питання щодо повідомлення особам про підозру.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки СБУ.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО
Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО
Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО
Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО
Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО

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Теги: ДБР, начальник митного поста, хабар
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