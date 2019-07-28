Подіям ГАS буде заздрити вся Україна, – харківська режисерка про новий простір у Луцьку

– екс-соліст легендарного гурту «Мертвий півень», а нині актор харківського театру «Арабески», представив у «Гармидер ангар-stage» виставу-концерт «Монолог про найважливіше».Дійство у сучасному мистецькому альтернативному інтеграційному просторі «Гармидер ангар-stage» відбулося днями.Гострі та злободенні тексти польської авторкипереклав та адаптував до українських реалій. Підтримало показ – Генеральне Консульство Республіки Польща у місті Луцьку.У контексті мистецького простору «Гармидер ангар-stage» особливо актуально зі сцени прозвучало: «Для чого є культура і чому варто за неї платити, бо я вважаю, що якщо ми отримуємо за гроші платників податків збройні сили, ми також повинні за ці гроші утримувати театри. Чому? З тієї самої причини: для захисту наших кордонів, кордонів суверенності і демократії».Повен зал мистецького простору бурхливо реагував на подібні речитативи та співав разом із Міськом улюблені пісні, а також був зачарований віртуозністю композитора, який творив живий супровід вистави.Режисерка «Монологу про найважливіше» Світлана Олешко зазначила: «Новий сценічний майданчик у Луцьку – це професійна та уважна команда. Ми з Міськом Барбарою просто закохані в те, що роблять ці люди, і як вони це роблять. Ми впевнені, що гармидерівці наповнять свій ГAS чудовими подіями, яким буде заздрити вся Україна. Я от уже заздрю».