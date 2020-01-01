Де на Волині не буде світла 6 березня





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Камінь-Каширський район



1. 14:00 – 17:00

с. Грудки (повністю), с. Видерта (повністю), м. Камінь-Каширський: ПАТ «Волиньгаз» (КСС ), СВК (Олексіївський), П-ць Віденчук А.І. (магазин), ПП Бряник С.М. (торг. павільйон) с. Грудки (повністю), с. Видерта (повністю), м. Камінь-Каширський: вул. Є. Карановича, вул. Шабліовського, вул. Цирська,

с.Олексіївка, вул. Центральна, вул. Гагаріна, вул. Магістральна, вул. Героїв Чорнобиля, вул. Аеродромна,

вул.Дорошенка, вул.1-го Грудня,

вул. Горького, вул. Неродів,

вул. Зелена, вул. І. Мазепи,

вул. Я. Мудрого, вул. Порічанська

2. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-375 9:40 – 14:00 П-ць Корчак Олена Пилипівна (пилорама) с. Острівок, вул. Вишнева 3-31



Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

с. Борохів

водокачка

с.Борохів

вул.Гагаріна,

2.

10:00-13:00

Ківерцівска МДПІ

Ківерцівський центр зайнятості населення

Бюро адвоката Шевчик Г.І.

ФОП Гриб Олександра Андріївна- магазин

ФОП Міщук Володимир Григорович - перукарня "Софія"

ФОП Крат Олег Іванович - магазин

ФОП Папаніна Маргарита Нектарівна - магазин

школа-гімназія

Релігійна громада Римо-католицької церкви - костел

ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ - ГРП м.Ківерці

вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16, вул.Ст.Бойка,буд.1-5, 6-30, вул.Шопена,буд.15-27, буд.22-40





Ковельський район



1. 9:00-17:00

Ков.управління освіти викком.

ПТМ"Ковельтепло"

ФОП Мартинюк І.Д.

ФОП Кирилюк З.Ю.

ПАТ" Волиньгаз " м.Ковель, вул.Лисенка. вул.Кривенького, вул.22Січня

2.

ПЛ-0,4кВ КТП-22

9:00-17:00

с.Старий Мосир



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район



1. КТП-93 10:00-16:00 Відділ освіти – Навчально-дозвільний центр с. Усичі вул. Привітна, Квітнева, Соборності

2. КТП-169 09:00-16:00 с. Лище: СГПП "Луцька рибоводно-мелі оративна станція" (рибгосп)

3. КТП-312 09:00-16:00 с. Лище: СГТзОВ "Лище" (Ковбасний цех)



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ.-10 Л 58-04 до ЛР-53 9:00 – 17:00 ФОП Сулік Петро Васильович м.Любомль вул.Брестська 58 М.Любомль вул.Брестська, Миру, Енергетиків, О.Довженка, Гоголя, Вишнева, У.Армії, Паркова, Весняна, 8-го березня, Прикордонників, Індустріальна, Гагаріна, Цегельна.

2. ПЛ.-0.4 КТП-317 9:00 – 17:00 с.Масловець

3. ПЛ.-0.4 КТП-233 9:00 – 17:00 Ур.Гірка.Гушево

4. КТП-211 9:00- 17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "

Клуб с. Забужжя Магазин с.Забужжя с.Забужжя



Любешівський район



1. 10:00-16:00

НПП «Прип’ять-Стохід» с. Люб’язь, вул. Двірська



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

С.Благодатне вул Лопатіна 7-11,Шахтарська 7/1,8,10/1, Б.Хмельницького, Перемоги 3-7,4, Незалежності1-7, 2-6

2. ТП-3 9:00-17:00 НЕМК, Поліція, паспортний стіл, автостанція, ДНЗ №7, «Елтекс», «Пошиття чохлів», «Центр захисту дітей», кафе «Дорожнє», «Орхідея», МРЕВ, ДАІ, Друкарня, філія Ощадбанку, Кримінальне бюро, Церква, Страхова компанія, Центр нерухомості, маг. «Папірус», «Родюче поле», «BOSCH», «Смак», «Господар», Школа №9, Котельня м. Нововолинськ

вул. Нововолинська

Автобусна

Кобзаря

Шахтарська,

Святого Володимира.



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище, вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.

2. 9:00-17:00

с.Кременець вул. Тиха.

м.Рожище вул.Тичини.

3. 9:00-17:00

с.Пожарки вул.Зубрівщина.

4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.

5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.

смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,

с.Рудня АТС, пилорама.

с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.

смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.

с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.

7. Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.

8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40, 39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.

10. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.



Старовижівський район



1. КТП-245,246 10:00-16:00

с.Яревище вул:Підлісна, Клебанщина, Заполонська, Церковна.

2. КТП-253 10:00-16:00 с.Нова Вижва куток (Замосток)вул:Міщанська, Суворова, Підрічна, Зелена.



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-182 10:00-15:30 с.Поляна

2. ПЛ-0,4 кВ

ЩТП-87 10:00-15:30 Церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-112 10:00-13:00 ФОП Ковальчук П.Ф. - магазин с.Комарів

4. ПЛ-0,4 кВ

КТП-309 13:00-15:30 Новосілківська с/р – клуб, школа, ФАП, СВК «Маяк»- бригада, П-ць Романюк В.А. с.Комарів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 14:00 – 17:00с. Грудки (повністю), с. Видерта (повністю), м. Камінь-Каширський: ПАТ «Волиньгаз» (КСС ), СВК (Олексіївський), П-ць Віденчук А.І. (магазин), ПП Бряник С.М. (торг. павільйон) с. Грудки (повністю), с. Видерта (повністю), м. Камінь-Каширський: вул. Є. Карановича, вул. Шабліовського, вул. Цирська,с.Олексіївка, вул. Центральна, вул. Гагаріна, вул. Магістральна, вул. Героїв Чорнобиля, вул. Аеродромна,вул.Дорошенка, вул.1-го Грудня,вул. Горького, вул. Неродів,вул. Зелена, вул. І. Мазепи,вул. Я. Мудрого, вул. Порічанська2. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-375 9:40 – 14:00 П-ць Корчак Олена Пилипівна (пилорама) с. Острівок, вул. Вишнева 3-311. 09:00-17:00с. Борохівводокачкас.Борохіввул.Гагаріна,2.10:00-13:00Ківерцівска МДПІКіверцівський центр зайнятості населенняБюро адвоката Шевчик Г.І.ФОП Гриб Олександра Андріївна- магазинФОП Міщук Володимир Григорович - перукарня "Софія"ФОП Крат Олег Іванович - магазинФОП Папаніна Маргарита Нектарівна - магазиншкола-гімназіяРелігійна громада Римо-католицької церкви - костелПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ - ГРП м.Ківерцівул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16, вул.Ст.Бойка,буд.1-5, 6-30, вул.Шопена,буд.15-27, буд.22-401. 9:00-17:00Ков.управління освіти викком.ПТМ"Ковельтепло"ФОП Мартинюк І.Д.ФОП Кирилюк З.Ю.ПАТ" Волиньгаз " м.Ковель, вул.Лисенка. вул.Кривенького, вул.22Січня2.ПЛ-0,4кВ КТП-229:00-17:00с.Старий МосирВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-93 10:00-16:00 Відділ освіти – Навчально-дозвільний центр с. Усичі вул. Привітна, Квітнева, Соборності2. КТП-169 09:00-16:00 с. Лище: СГПП "Луцька рибоводно-мелі оративна станція" (рибгосп)3. КТП-312 09:00-16:00 с. Лище: СГТзОВ "Лище" (Ковбасний цех)1. ПЛ.-10 Л 58-04 до ЛР-53 9:00 – 17:00 ФОП Сулік Петро Васильович м.Любомль вул.Брестська 58 М.Любомль вул.Брестська, Миру, Енергетиків, О.Довженка, Гоголя, Вишнева, У.Армії, Паркова, Весняна, 8-го березня, Прикордонників, Індустріальна, Гагаріна, Цегельна.2. ПЛ.-0.4 КТП-317 9:00 – 17:00 с.Масловець3. ПЛ.-0.4 КТП-233 9:00 – 17:00 Ур.Гірка.Гушево4. КТП-211 9:00- 17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "Клуб с. Забужжя Магазин с.Забужжя с.Забужжя1. 10:00-16:00НПП «Прип’ять-Стохід» с. Люб’язь, вул. ДвірськаВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00С.Благодатне вул Лопатіна 7-11,Шахтарська 7/1,8,10/1, Б.Хмельницького, Перемоги 3-7,4, Незалежності1-7, 2-62. ТП-3 9:00-17:00 НЕМК, Поліція, паспортний стіл, автостанція, ДНЗ №7, «Елтекс», «Пошиття чохлів», «Центр захисту дітей», кафе «Дорожнє», «Орхідея», МРЕВ, ДАІ, Друкарня, філія Ощадбанку, Кримінальне бюро, Церква, Страхова компанія, Центр нерухомості, маг. «Папірус», «Родюче поле», «BOSCH», «Смак», «Господар», Школа №9, Котельня м. Нововолинськвул. НововолинськаАвтобуснаКобзаряШахтарська,Святого Володимира.Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00м.Рожище, вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.2. 9:00-17:00с.Кременець вул. Тиха.м.Рожище вул.Тичини.3. 9:00-17:00с.Пожарки вул.Зубрівщина.4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,с.Рудня АТС, пилорама.с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.7. Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40, 39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.1. КТП-245,246 10:00-16:00с.Яревище вул:Підлісна, Клебанщина, Заполонська, Церковна.2. КТП-253 10:00-16:00 с.Нова Вижва куток (Замосток)вул:Міщанська, Суворова, Підрічна, Зелена.1. ПЛ-0,4 кВКТП-182 10:00-15:30 с.Поляна2. ПЛ-0,4 кВЩТП-87 10:00-15:30 Церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька3. ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-13:00 ФОП Ковальчук П.Ф. - магазин с.Комарів4. ПЛ-0,4 кВКТП-309 13:00-15:30 Новосілківська с/р – клуб, школа, ФАП, СВК «Маяк»- бригада, П-ць Романюк В.А. с.Комарів

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