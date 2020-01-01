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На Тернопільщині листоноша привласнювала чужі пенсії

На Тернопільщині листоноша привласнювала чужі пенсії
У Борщівському районі на Тернопільщині викрили 52-річну листоношу, яка привласнювала чужі пенсії та соціальні виплати.

Їй вдалося ошукати 10 людей і "заробити" понад 25 тис. грн, повідомили у відділі комунікації обласної поліції, - пише "Газета ua".

"Листоноша вносила у відомості неправдиві дані про ніби-то отримання та видачу грошей законним власникам. Коли один із пенсонерів не отримав виплату, запідозрив щось неладне й повідомив про подію в поліцію. У скоєному жінка зізналася. Частину привласнених коштів вона витратила, частину правоохоронці вилучили", - сказано в повідомленні.

Поліцейські перевіряють причетність підозрюваної до скоєння аналогічних злочинів. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Теги: крадіжка, Тернопільщина
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