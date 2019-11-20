Обміління Світязю: на ремонт меліоративних систем треба знайти 10 мільйонів

На ремонт меліоративних систем, які впливають на Світязь, планують залучити 10 мільйонів.Про це інформує Волинська ОДА.За даними експертів водного господарства області, реконструювавши меліоративні системи, можна покращити ситуацію з водністю найбільшого озера України. Державний фонд водного господарства готовий виділити під ці потреби кілька мільйонів гривень, однак на проєктну діяльність кошти необхідно знайти в обласному бюджеті.Керівник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській областідоповів про стан міжгосподарської (державної) та внутрішньогосподарської (місцевої) інженерної інфраструктури Копаївської меліоративної системи та заходи, які необхідно провести з метою покращення стану Шацьких озер.Він зауважив, що осушувальна система діє 56 років. У 1989 році її реконструювали, аби вона, при потребі, могла акумулювати воду у посушливий період або скидати її - у багатоводний. 20 років на цій меліоративній системі не проводили капітальний ремонт, бо проблеми з обмілінням не було. Експерт зазначає, що шлюзи можуть затримувати великі об’єми води, а це може позитивно впливати на живлення підземних вод Шацьких озер.Після інструментального обстеження Копаївської меліоративної мережі виявилось, що відновити потрібно 43 км відкритих каналів та 18 гідротехнічних споруд. Орієнтовна вартість цих робіт - 10,1 мільйона гривень.«Ми звернулися до Державного агентства водних ресурсів України з обґрунтуванням виділення цих 10-ти мільйонів та отримали позитивний результат. Тож тепер очікуємо ці кошти з Державного фонду розвитку водного господарства. Однак, аби отримати фінансування, нам потрібно чимшвидше виготовити проектно-кошторисну документацію, а це - близько 300 тисяч гривень. Тому ми надіємося, що депутатський корпус Волинської обласної ради на черговому засіданні виділить кошти на ці потреби», - висловив сподівання головний водник Волині.Голова облдержадміністрації, своєю чергою, зазначив: «Депутати повинні розуміти, що якщо ми вкладаємо 300 тисяч обласних коштів - отримуємо 10 мільйонів з державного бюджету, а це хороша інвестиція у розвиток регіону та збереження Світязю, зокрема».«Щодо внутрішньогосподарської меліоративної мережі Волині – тут є 163 гідротехнічні споруди і 185 км каналів. Після проведення інвентаризації вирішили, що 90 км мереж і 62 споруди ремонтувати недоцільно, тобто потрібно відремонтувати лише 95 км каналів та 101 гідротехнічну споруду.На ремонт цієї інфраструктури потрібно орієнтовно 9,7 мільйонів гривень, а також 300-400 тисяч для виготовлення проектної документації. Ці мережі і споруди перебувають у власності Шацької ОТГ, Пульмівської, Піщанської та Ростинської сільських рад, - зазначив Ростислав Кравчук. - Фінансування цих об’єктів можливе з Державного фонду регіонального розвитку, обласного бюджету та бюджетів сільських рад», - сказав він.В.о. начальника управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністраціїнагадала, що в обласному екологічному фонді закумульовано близько мільйона гривень, які планували розподілити на заходи щодо збереження Шацького поозер’я. Тобто їх можна витратити на фінансування проєктно-кошторисної документації для ремонту меліоративних мереж, які знаходяться на балансі сільських рад.