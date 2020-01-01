Ще одна область України впроваджує карантинні заходи через коронавірус
Сьогодні, 11:58
Через загрозу коронавірусу масові заходи скасували ще в одному регіоні України – в Сумській області.
Про це йдеться в ефірі у сюжеті ТСН.
Зазначається, що у відділі освіти м. Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі й спортивні змагання.
Виключення зробили лише для дошкільнят - у садочках таки дозволили провести традиційні весняні святкові ранки.
Раніше повідомлялося, що в навчальних закладах Чернівецької області через коронавірус ввели карантин. Від п'ятниці, 6 березня, закрили школи і вищі навчальні заклади. Органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів. Крім того, у місті обмежили масові заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ефірі у сюжеті ТСН.
Зазначається, що у відділі освіти м. Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі й спортивні змагання.
Виключення зробили лише для дошкільнят - у садочках таки дозволили провести традиційні весняні святкові ранки.
Раніше повідомлялося, що в навчальних закладах Чернівецької області через коронавірус ввели карантин. Від п'ятниці, 6 березня, закрили школи і вищі навчальні заклади. Органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів. Крім того, у місті обмежили масові заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині врятували чоловіка, який посеред дороги стікав кров'ю
Сьогодні, 12:18
Дівчина-сирота з Волині отримала житло
Сьогодні, 12:04
Ще одна область України впроваджує карантинні заходи через коронавірус
Сьогодні, 11:58
Помер найстаріший ветеран війни з Волині
Сьогодні, 11:38
Таксист підробляв сутенером у Рівному
Сьогодні, 11:34
Медіа