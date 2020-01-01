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Ще одна область України впроваджує карантинні заходи через коронавірус

Ще одна область України впроваджує карантинні заходи через коронавірус
Через загрозу коронавірусу масові заходи скасували ще в одному регіоні України – в Сумській області.

Про це йдеться в ефірі у сюжеті ТСН.

Зазначається, що у відділі освіти м. Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі й спортивні змагання.

Виключення зробили лише для дошкільнят - у садочках таки дозволили провести традиційні весняні святкові ранки.

Раніше повідомлялося, що в навчальних закладах Чернівецької області через коронавірус ввели карантин. Від п'ятниці, 6 березня, закрили школи і вищі навчальні заклади. Органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів. Крім того, у місті обмежили масові заходи.


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Теги: карантин, Суми
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