Ще одна область України впроваджує карантинні заходи через коронавірус





Про це йдеться в ефірі у сюжеті



Зазначається, що у відділі освіти м. Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі й спортивні змагання.



Виключення зробили лише для дошкільнят - у садочках таки дозволили провести традиційні весняні святкові ранки.



Раніше повідомлялося, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через загрозу коронавірусу масові заходи скасували ще в одному регіоні України – в Сумській області.Про це йдеться в ефірі у сюжеті ТСН. Зазначається, що у відділі освіти м. Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі й спортивні змагання.Виключення зробили лише для дошкільнят - у садочках таки дозволили провести традиційні весняні святкові ранки.Раніше повідомлялося, що в навчальних закладах Чернівецької області через коронавірус ввели карантин. Від п'ятниці, 6 березня, закрили школи і вищі навчальні заклади. Органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів. Крім того, у місті обмежили масові заходи.

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