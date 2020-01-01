На Волині привітали матерів і вдів загиблих воїнів АТО

Петро Саганюк.



Про це



Основна ціль зустрічі, яка відбулася 6 березня, – засвідчити рідним загиблих воїнів, що вони не забуті і не покинуті. З нагоди свята весни і вшанування прекрасної половини людства жінкам були вручені квіти та солодощі.



Міський голова згадував чоловіків та синів, які з честю виконали свій військовий обов’язок і, як справжні Герої, загинули в антитерористичній операції на Сході України. Він висловив слова великої вдячності жінкам, які виховали справжніх патріотів, котрі заради незалежності і територіальної цілісності Батьківщини пожертвували найціннішим, що мали – своїм життям.



Таким чином присутні вшанували їх світлу пам’ять, ще раз засвідчивши той незаперечний факт, що Герої не вмирають допоки їх пам’ятають.



Міський голова побажав жіноцтву щастя, добра, Божого благословення і миру на нашій українській землі.











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