У Луцьку презентують факсимільні видання Євангелій





Захід проходить у рамках культурологічного проєкту «Холмська Чудотворна ікона Божої Матері. 20 років у Музеї волинської ікони», в ознаменування двадцятиріччя передачі Холмської Чудотворної ікони Божої Матері під опіку держави і повернення реліквії до духовного життя України, -



З 2009 р. видавництво «Горобець» започаткувало програму «Повертаємо в Україну культурну спадщину». У партнерстві з Національним заповідником «Софія Київська» і за сприяння Українського культурного Фонду пройде презентація проєкту у Музеї волинської ікони.



Створюючи видання факсимільного типу, залучені у програмі професіонали повертають середньовічні рукописні пам’ятки, що знаходяться за межами України. Завдяки подвижницькій співпраці видавців, науковців, Українського культурного Фонду, меценатів, безцінні пам’ятки рукописної спадщини стають доступними дослідникам і усім небайдужим, хто цікавиться історією та культурою.



У презентації візьмуть участь Ганна Горобець – директор ТОВ «Видавництво «Горобець», науковці, священнослужителі, музейники, діячі культури Волині.



Довідково про видання:



Холмське Євангеліє XIII ст. пов’язують із Холмом часів короля Данила Романовича (1201-1264). Євангеліє написане уставом на 167 пергаментних аркушахЗберігається у Російській державній бібліотеці (Москва.). Ілюстрації до факсимільного видання створив відомий художник Олександр Дишко. Вони історично і художньо розкривають події славної історії Галицько-Волинського князівства ХІІІ ст., образи знакових історичних постатей, духовної святині українського народу – Холмської Чудотворної ікони Богородиці та написання у скрипторії Холмського Євангелія ХІІІ ст.,



Реймське Євангеліє ХІ ст. Складається з двох уривків різних книг, які були переплетені разом 1395 р. Один уривок, написаний кирилицею в XI-XIІ ст., можливо, походить із бібліотеки Ярослава Мудрого і написаний у скрипторії Софійського собору. Другий уривок, написаний глаголицею у XIV ст., походить з Хорватії. Оригінал зберігається у м. Реймс (Франція) від 1574 р. До наших днів вціліли 32 сторінки. Доля книги тісно сплелася з історією середньовічних Русі, Чехії та Франції та може вважатися спільною історико-культурною книжною пам’яткою. На цій книзі протягом століть присягали французькі королі.



Лавришівське Євангеліє XIV ст. Рукописна пам’ятка української мови з кольоровими ілюстраціями. Створене в одному з волинських скрипторіїв на замовлення литовського князя Войшелка Міндовговича. Назване за місцем зберігання у Лавришівському монастирі на території Білорусі. Сьогодні знаходиться у зібранні Бібліотеки князів Чарторийських в Національному музеї у Кракові (Польща).Видання супроводжують наукові дослідження, здійснені вченими України та Польщі.



Віденський Октоїх (Кодекс Ганкенштейна) кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. зберігається в Австрійській національній бібліотеці. Видання знайомить зі сторінками цього рукопису та з дослідженнями, проведеними австрійськими вченими, стосовно використаних у манускрипті матеріалів.





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