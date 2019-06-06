Блогер з Волині подарував авто своєму вчителю
Сьогодні, 17:12
Ютуб-блогер з Володимира Святослав Вульф зробив своєму вчителю Миколі Касьяну несподіваний подарунок.
Микола Васильович працював колись у 5-ій школі вчителем інформатики. Він також проводив факультативи з інформатики і дуже допоміг багатьом дітям у вивчені програмування. Саме тому Святослав вирішив подякувати йому, подарувавши авто, пише Буг.
Зараз пан Микола на пенсії, але і зараз допомагає своєму учневі в його діяльності як блогера.
Як розповів Святослав, вчитель завжди мріяв про свій автомобіль.
Авто, яке подарував Миколі Васильовичу колишній учень, не нове – "Москвич" радянського автопрому, але машина доглянута і пофарбована.
“Я дуже вдячний йому за ту роботу, яку він робив у школі. За ті знання, які він давав дітям, за індивідуальний підхід до кожного, за розуміння і безкорисливість”, – говорить Святослав.
Емоції вчителя від несподіваного подарунку блогер зафільмував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Микола Васильович працював колись у 5-ій школі вчителем інформатики. Він також проводив факультативи з інформатики і дуже допоміг багатьом дітям у вивчені програмування. Саме тому Святослав вирішив подякувати йому, подарувавши авто, пише Буг.
Зараз пан Микола на пенсії, але і зараз допомагає своєму учневі в його діяльності як блогера.
Як розповів Святослав, вчитель завжди мріяв про свій автомобіль.
Авто, яке подарував Миколі Васильовичу колишній учень, не нове – "Москвич" радянського автопрому, але машина доглянута і пофарбована.
“Я дуже вдячний йому за ту роботу, яку він робив у школі. За ті знання, які він давав дітям, за індивідуальний підхід до кожного, за розуміння і безкорисливість”, – говорить Святослав.
Емоції вчителя від несподіваного подарунку блогер зафільмував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
Волинські лікарі поділилися секретом, як навчити дітей мити руки
Сьогодні, 17:45
Блогер з Волині подарував авто своєму вчителю
Сьогодні, 17:12
Робота в поліції – не лише для чоловіків, – слідча з Волині
Сьогодні, 16:43
Повідомили, коли можуть розпочати індексацію пенсій
Сьогодні, 16:10
Медіа