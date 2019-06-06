Блогер з Волині подарував авто своєму вчителю

Святослав Вульф зробив своєму вчителю Миколі Касьяну несподіваний подарунок.



Микола Васильович працював колись у 5-ій школі вчителем інформатики. Він також проводив факультативи з інформатики і дуже допоміг багатьом дітям у вивчені програмування. Саме тому Святослав вирішив подякувати йому, подарувавши авто, пише



Зараз пан Микола на пенсії, але і зараз допомагає своєму учневі в його діяльності як блогера.



Як розповів Святослав, вчитель завжди мріяв про свій автомобіль.



Авто, яке подарував Миколі Васильовичу колишній учень, не нове – "Москвич" радянського автопрому, але машина доглянута і пофарбована.



“Я дуже вдячний йому за ту роботу, яку він робив у школі. За ті знання, які він давав дітям, за індивідуальний підхід до кожного, за розуміння і безкорисливість”, – говорить Святослав.



Емоції вчителя від несподіваного подарунку блогер зафільмував.



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