ВООЗ відправить в Україну експертів для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 03:08
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить найближчими днями експертів в Україну у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.
Європейське регіональне бюро ВООЗ також відправляє місії до Азербайджану і Чорногорії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейського регіонального бюро ВООЗ.
"ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію - в рамках заходів щодо забезпечення готовності та реагування на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше і. про. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин заявляв, що найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я, які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавіруса.
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Європейське регіональне бюро ВООЗ також відправляє місії до Азербайджану і Чорногорії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейського регіонального бюро ВООЗ.
"ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію - в рамках заходів щодо забезпечення готовності та реагування на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше і. про. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин заявляв, що найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я, які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавіруса.
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