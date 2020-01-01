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ВООЗ відправить в Україну експертів для боротьби з коронавірусом

ВООЗ відправить в Україну експертів для боротьби з коронавірусом
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить найближчими днями експертів в Україну у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Європейське регіональне бюро ВООЗ також відправляє місії до Азербайджану і Чорногорії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейського регіонального бюро ВООЗ.

"ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію - в рамках заходів щодо забезпечення готовності та реагування на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше і. про. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин заявляв, що найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я, які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавіруса.

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Теги: коронавірус, В
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