Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО





Про це йдеться на сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України", -



У неділю, 8 березня, в Міжнародний день прав жінок та миру військовослужбовці військової частина 1141 Національної гвардії України влаштували святковий сюрприз лучанкам.



У центрі міста гвардійці дарували жінкам власноруч зроблені букети котиків і листівки, натомість ті дякували своїми щирими усмішками. Гарного настрою додав виступ військового оркестру частини.



«Своїм виступом ми хотіли додати позитиву лучанкам і нагадати, що жінки заслуговують на сюрпризи щодня. Дякувати за їх невтомну працю, чарівність, любов ми повинні щоразу, даруючи свою увагу і тепло», – розповів диригент військового оркестру майор Віктор Лучинець.



Гвардійський сюрприз до сліз розчулив лучанку Катерину Степанівну. Виступ військового оркестру став для неї найкращим подарунком у цей день.



«Свого часу, під мелодії оркестру чоловік запросив мене на наш перший спільний танець. І з того часу музика супроводжує нас усе життя. Дякую гвардійцям за цей неймовірний подарунок», – зізналась вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нацгвардійці влаштували сюрприз лучанкам в центрі міста на Театральному майдані.Про це йдеться на сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України", - пише "Волинь 24".У неділю, 8 березня, в Міжнародний день прав жінок та миру військовослужбовці військової частина 1141 Національної гвардії України влаштували святковий сюрприз лучанкам.У центрі міста гвардійці дарували жінкам власноруч зроблені букети котиків і листівки, натомість ті дякували своїми щирими усмішками. Гарного настрою додав виступ військового оркестру частини.«Своїм виступом ми хотіли додати позитиву лучанкам і нагадати, що жінки заслуговують на сюрпризи щодня. Дякувати за їх невтомну працю, чарівність, любов ми повинні щоразу, даруючи свою увагу і тепло», – розповів диригент військового оркестру майорГвардійський сюрприз до сліз розчулив лучанку. Виступ військового оркестру став для неї найкращим подарунком у цей день.«Свого часу, під мелодії оркестру чоловік запросив мене на наш перший спільний танець. І з того часу музика супроводжує нас усе життя. Дякую гвардійцям за цей неймовірний подарунок», – зізналась вона.

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