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Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО

Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО
Нацгвардійці влаштували сюрприз лучанкам в центрі міста на Театральному майдані.

Про це йдеться на сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України", - пише "Волинь 24".

У неділю, 8 березня, в Міжнародний день прав жінок та миру військовослужбовці військової частина 1141 Національної гвардії України влаштували святковий сюрприз лучанкам.

У центрі міста гвардійці дарували жінкам власноруч зроблені букети котиків і листівки, натомість ті дякували своїми щирими усмішками. Гарного настрою додав виступ військового оркестру частини.

«Своїм виступом ми хотіли додати позитиву лучанкам і нагадати, що жінки заслуговують на сюрпризи щодня. Дякувати за їх невтомну працю, чарівність, любов ми повинні щоразу, даруючи свою увагу і тепло», – розповів диригент військового оркестру майор Віктор Лучинець.

Гвардійський сюрприз до сліз розчулив лучанку Катерину Степанівну. Виступ військового оркестру став для неї найкращим подарунком у цей день.

«Свого часу, під мелодії оркестру чоловік запросив мене на наш перший спільний танець. І з того часу музика супроводжує нас усе життя. Дякую гвардійцям за цей неймовірний подарунок», – зізналась вона.

Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО
Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО
Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО
Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО
Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО
Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО
Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО

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Теги: луцьк, нацгвардія, 8 березня
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