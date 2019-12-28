Як нацгвардійці вітали лучанок. ФОТО
Сьогодні, 21:19
Нацгвардійці влаштували сюрприз лучанкам в центрі міста на Театральному майдані.
Про це йдеться на сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України", - пише "Волинь 24".
У неділю, 8 березня, в Міжнародний день прав жінок та миру військовослужбовці військової частина 1141 Національної гвардії України влаштували святковий сюрприз лучанкам.
У центрі міста гвардійці дарували жінкам власноруч зроблені букети котиків і листівки, натомість ті дякували своїми щирими усмішками. Гарного настрою додав виступ військового оркестру частини.
«Своїм виступом ми хотіли додати позитиву лучанкам і нагадати, що жінки заслуговують на сюрпризи щодня. Дякувати за їх невтомну працю, чарівність, любов ми повинні щоразу, даруючи свою увагу і тепло», – розповів диригент військового оркестру майор Віктор Лучинець.
Гвардійський сюрприз до сліз розчулив лучанку Катерину Степанівну. Виступ військового оркестру став для неї найкращим подарунком у цей день.
«Свого часу, під мелодії оркестру чоловік запросив мене на наш перший спільний танець. І з того часу музика супроводжує нас усе життя. Дякую гвардійцям за цей неймовірний подарунок», – зізналась вона.
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Про це йдеться на сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України", - пише "Волинь 24".
У неділю, 8 березня, в Міжнародний день прав жінок та миру військовослужбовці військової частина 1141 Національної гвардії України влаштували святковий сюрприз лучанкам.
У центрі міста гвардійці дарували жінкам власноруч зроблені букети котиків і листівки, натомість ті дякували своїми щирими усмішками. Гарного настрою додав виступ військового оркестру частини.
«Своїм виступом ми хотіли додати позитиву лучанкам і нагадати, що жінки заслуговують на сюрпризи щодня. Дякувати за їх невтомну працю, чарівність, любов ми повинні щоразу, даруючи свою увагу і тепло», – розповів диригент військового оркестру майор Віктор Лучинець.
Гвардійський сюрприз до сліз розчулив лучанку Катерину Степанівну. Виступ військового оркестру став для неї найкращим подарунком у цей день.
«Свого часу, під мелодії оркестру чоловік запросив мене на наш перший спільний танець. І з того часу музика супроводжує нас усе життя. Дякую гвардійцям за цей неймовірний подарунок», – зізналась вона.
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