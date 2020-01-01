вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську – акція протесту шахтарів. ВІДЕО

У Нововолинську – акція протесту шахтарів. ВІДЕО
10-го березня шахтарі у Нововолинську зібралися на акцію протесту.

Гірники емоційно розмовляють з т.в.о.генерального директора вугільного підприємтсва ДП «Волиньвугілля» Володимиром Юрківом та вимагають хорошого обладнання і зарплат, - пише Буг.

Працівники шахти №9 та «Бужанська» прийшли під Волиньвугілля, потім відправилися для розмови в актову залу.

“Люди обурені. Викрикують “Ганьба” та просять Юрківа писати заяву на звільнення з посади. Розповідають, що на шахтах немає обладнання. Окрім того, незадоволені роботою директора Бужанської та просять і його звільнення”, – журналісти БУГу слідкують за подіями.

Трансляція подій:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, протест шахтарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля залізничного вокзалу у Рівному вночі горів бус. ФОТО
Сьогодні, 12:07
12 березня велика частина Луцька буде без води у кранах
Сьогодні, 11:58
У Нововолинську – акція протесту шахтарів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Українцям радять утриматися від поїздок до Італії через спалах коронавірусу
Сьогодні, 11:45
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Сьогодні, 11:36
Схожі новини
У Нововолинську вночі молодик розтрощив вхідні двері супермаркета У Нововолинську вночі молодик розтрощив вхідні двері супермаркета
Сьогодні, 10:50
Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг
08 березень, 23:23
На Волині шукають шахрайку, яка підмінила 100 доларів на сувенірні На Волині шукають шахрайку, яка підмінила 100 доларів на сувенірні
08 березень, 20:30
Тікав, бо тільки отримав посвідчення: на Волині поліція наздоганяла водія-порушника. ВІДЕО Тікав, бо тільки отримав посвідчення: на Волині поліція наздоганяла водія-порушника. ВІДЕО
08 березень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинському митному посту в автівці знайшли контрабандний товар. ФОТО
Сьогодні, 12:46
 0
У Ковелі – потрійна ДТП з постраждалими: винуватець аварії втік з місця події. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною
Сьогодні, 12:20
 0
На роледромі «GeneratorCity» щосуботи – дискотека на роликах*
Сьогодні, 12:15
 0
Біля залізничного вокзалу у Рівному вночі горів бус. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8