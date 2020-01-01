У Нововолинську – акція протесту шахтарів. ВІДЕО





Гірники емоційно розмовляють з т.в.о.генерального директора вугільного підприємтсва ДП «Волиньвугілля» Володимиром Юрківом та вимагають хорошого обладнання і зарплат, - пише



Працівники шахти №9 та «Бужанська» прийшли під Волиньвугілля, потім відправилися для розмови в актову залу.



“Люди обурені. Викрикують “Ганьба” та просять Юрківа писати заяву на звільнення з посади. Розповідають, що на шахтах немає обладнання. Окрім того, незадоволені роботою директора Бужанської та просять і його звільнення”, – журналісти БУГу слідкують за подіями.



Трансляція подій:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го березня шахтарі у Нововолинську зібралися на акцію протесту.Гірники емоційно розмовляють з т.в.о.генерального директора вугільного підприємтсва ДП «Волиньвугілля»та вимагають хорошого обладнання і зарплат, - пише Буг Працівники шахти №9 та «Бужанська» прийшли під Волиньвугілля, потім відправилися для розмови в актову залу.“Люди обурені. Викрикують “Ганьба” та просять Юрківа писати заяву на звільнення з посади. Розповідають, що на шахтах немає обладнання. Окрім того, незадоволені роботою директора Бужанської та просять і його звільнення”, – журналісти БУГу слідкують за подіями.Трансляція подій:

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