У Нововолинську – акція протесту шахтарів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
10-го березня шахтарі у Нововолинську зібралися на акцію протесту.
Гірники емоційно розмовляють з т.в.о.генерального директора вугільного підприємтсва ДП «Волиньвугілля» Володимиром Юрківом та вимагають хорошого обладнання і зарплат, - пише Буг.
Працівники шахти №9 та «Бужанська» прийшли під Волиньвугілля, потім відправилися для розмови в актову залу.
“Люди обурені. Викрикують “Ганьба” та просять Юрківа писати заяву на звільнення з посади. Розповідають, що на шахтах немає обладнання. Окрім того, незадоволені роботою директора Бужанської та просять і його звільнення”, – журналісти БУГу слідкують за подіями.
Трансляція подій:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Гірники емоційно розмовляють з т.в.о.генерального директора вугільного підприємтсва ДП «Волиньвугілля» Володимиром Юрківом та вимагають хорошого обладнання і зарплат, - пише Буг.
Працівники шахти №9 та «Бужанська» прийшли під Волиньвугілля, потім відправилися для розмови в актову залу.
“Люди обурені. Викрикують “Ганьба” та просять Юрківа писати заяву на звільнення з посади. Розповідають, що на шахтах немає обладнання. Окрім того, незадоволені роботою директора Бужанської та просять і його звільнення”, – журналісти БУГу слідкують за подіями.
Трансляція подій:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля залізничного вокзалу у Рівному вночі горів бус. ФОТО
Сьогодні, 12:07
12 березня велика частина Луцька буде без води у кранах
Сьогодні, 11:58
У Нововолинську – акція протесту шахтарів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Сьогодні, 11:36
Медіа