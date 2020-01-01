У Луцьку поклали квіти до пам’ятника Шевченку. ФОТО
Сьогодні, 14:25
159 років тому, 10 березня, помер народний поет і геніальний митець, духовний батько сучасного українського народу – Тарас Григорович Шевченко.
Аби вшанувати пам’ять видатного митця на площі перед його постаментом із квітами зібралося більше сотні небайдужих лучан, духовенство, міська та обласна влада і військові.
Cвященнослужителі Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату на чолі із митрополитом Луцьким і Волинський Михаїлом відслужили панахиду в пам’ять про Тараса Шевченка. Опісля владика Михаїл взяв слово: «Ми прийшли сюди не просто згадати, а поміркувати про наше життя в Україні. Останнім часом багато інформації шириться світом про страшну і загрозливу хворобу – коронавірус, але я вам скажу, що в мене в серці – більше поваги до Тараса Григоровича Шевченка, аніж страху перед коронавірусом. І в кожного із нас повинно так бути», – сказав митрополит.
Небайдужі лучани прийшли до пам'ятника Великому Кобзарю із квітами, аби віддати свою шану митцю та згадати про непросте життя селянського сина, що став князем у царстві духа, якого доля переслідувала впродовж цілого життя, але не зважаючи на це, він зміг залишити своїм нащадкам пророчі і праведні слова.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани вшанували пам’ять Тараса Шевченка. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аби вшанувати пам’ять видатного митця на площі перед його постаментом із квітами зібралося більше сотні небайдужих лучан, духовенство, міська та обласна влада і військові.
Cвященнослужителі Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату на чолі із митрополитом Луцьким і Волинський Михаїлом відслужили панахиду в пам’ять про Тараса Шевченка. Опісля владика Михаїл взяв слово: «Ми прийшли сюди не просто згадати, а поміркувати про наше життя в Україні. Останнім часом багато інформації шириться світом про страшну і загрозливу хворобу – коронавірус, але я вам скажу, що в мене в серці – більше поваги до Тараса Григоровича Шевченка, аніж страху перед коронавірусом. І в кожного із нас повинно так бути», – сказав митрополит.
Небайдужі лучани прийшли до пам'ятника Великому Кобзарю із квітами, аби віддати свою шану митцю та згадати про непросте життя селянського сина, що став князем у царстві духа, якого доля переслідувала впродовж цілого життя, але не зважаючи на це, він зміг залишити своїм нащадкам пророчі і праведні слова.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани вшанували пам’ять Тараса Шевченка. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку поклали квіти до пам’ятника Шевченку. ФОТО
Сьогодні, 14:25
28-річному волинянину за боєприпаси «світить» до 7 років тюрми
Сьогодні, 14:06
Результати впровадження е-квитка у транспорті Луцька
Сьогодні, 13:44
У місті на Волині народилася двійня
Сьогодні, 13:30
Медіа