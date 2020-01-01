У Луцьку поклали квіти до пам’ятника Шевченку. ФОТО

159 років тому, 10 березня, помер народний поет і геніальний митець, духовний батько сучасного українського народу –Аби вшанувати пам’ять видатного митця на площі перед його постаментом із квітами зібралося більше сотні небайдужих лучан, духовенство, міська та обласна влада і військові.Cвященнослужителі Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату на чолі із митрополитом Луцьким і Волинськийвідслужили панахиду в пам’ять про Тараса Шевченка. Опісля владика Михаїл взяв слово: «Ми прийшли сюди не просто згадати, а поміркувати про наше життя в Україні. Останнім часом багато інформації шириться світом про страшну і загрозливу хворобу – коронавірус, але я вам скажу, що в мене в серці – більше поваги до Тараса Григоровича Шевченка, аніж страху перед коронавірусом. І в кожного із нас повинно так бути», – сказав митрополит.Небайдужі лучани прийшли до пам'ятника Великому Кобзарю із квітами, аби віддати свою шану митцю та згадати про непросте життя селянського сина, що став князем у царстві духа, якого доля переслідувала впродовж цілого життя, але не зважаючи на це, він зміг залишити своїм нащадкам пророчі і праведні слова.