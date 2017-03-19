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Вантажівка сміття: шацькі рибалки прибрали берегову лінію

Вантажівка сміття: шацькі рибалки прибрали берегову лінію
У Шацькому районі Волинської області відбулося прибирання берегової лінії водойм, ініційоване Волинським рибоохоронним патрулем.

Так, 9-го березня прибирали берег оз. Соминець Шацького району, поблизу урочища Гряда, що на території іхтіологічного заказника «Соминець», та берег оз. Карасинець, поблизу с. Мельники Шацького району на території Шацького національного природного парку, – пише ІА Конкурент.

До заходу, окрім працівників рибоохорони, також долучилися небайдужі рибалки та представники громадськості. Комунальне підприємство «Будинкоуправління» виділило автомобіль для вивезення сміття. Учасниками прибирання було зібрано близько 30 мішків сміття: пластикових і скляних пляшок, поліетилену, целофану, недопалків, покришок тощо.

Додамо, що пластикові матеріали не розкладаються в ґрунті до 1000 років. Спалювати їх не можна, адже під час горіння виділяється діоксин, який згубно впливає на імунну систему людини. Період напіврозпаду діоксину в природі перевищує 10 років. Тому найбільш вигідним та екологічно чистим варіантом є вторинна переробка.

Волинський рибоохоронний патруль подякував усім за участь в заходах. Ця акція необмежена в часі. Працівники рибоохорони планують і надалі здійснювати подібні акції та запрошують громадян долучатися.

Вантажівка сміття: шацькі рибалки прибрали берегову лінію
Вантажівка сміття: шацькі рибалки прибрали берегову лінію
Вантажівка сміття: шацькі рибалки прибрали берегову лінію
Вантажівка сміття: шацькі рибалки прибрали берегову лінію

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Теги: шацьк, рибпатруль, прибирання
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