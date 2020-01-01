Заповнене водою і сміттям підземелля луцького монастиря хочуть відновити





Про це інформує Волинська єпархія Православної церкви України.



Раніше у мережі поділилися світлинами підземелля.



На сьогодні ця пам’ятка юридично не перебуває у власності відновленої братської чоловічої обителі Воздвиження хреста Господнього. Проте, як повідомив її намісник ігумен Никодим (Смілий), монастир оформляє документацію. Через високий рівень води пам’ятка руйнується, тож у планах ченців – відновити цю історичну спадщину.



Перше, що необхідно зробити, зазначає о. Никодим, це викачати воду і встановити джерело підтоплення, аби ліквідувати проблему. А потім приступити до розчищення підземелля.

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