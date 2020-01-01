Заповнене водою і сміттям підземелля луцького монастиря хочуть відновити
Сьогодні, 15:16
Підземелля архітектурного комплексу Луцького братства затоплене водою та занедбане. Утім, пам'ятку хочуть відновити.
Про це інформує Волинська єпархія Православної церкви України.
Раніше у мережі поділилися світлинами підземелля. На фото видно, як приміщення закидали сміттям. А деякі ділянки старих підземних коридорів підтоплені.
На сьогодні ця пам’ятка юридично не перебуває у власності відновленої братської чоловічої обителі Воздвиження хреста Господнього. Проте, як повідомив її намісник ігумен Никодим (Смілий), монастир оформляє документацію. Через високий рівень води пам’ятка руйнується, тож у планах ченців – відновити цю історичну спадщину.
Перше, що необхідно зробити, зазначає о. Никодим, це викачати воду і встановити джерело підтоплення, аби ліквідувати проблему. А потім приступити до розчищення підземелля.
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Про це інформує Волинська єпархія Православної церкви України.
Раніше у мережі поділилися світлинами підземелля. На фото видно, як приміщення закидали сміттям. А деякі ділянки старих підземних коридорів підтоплені.
На сьогодні ця пам’ятка юридично не перебуває у власності відновленої братської чоловічої обителі Воздвиження хреста Господнього. Проте, як повідомив її намісник ігумен Никодим (Смілий), монастир оформляє документацію. Через високий рівень води пам’ятка руйнується, тож у планах ченців – відновити цю історичну спадщину.
Перше, що необхідно зробити, зазначає о. Никодим, це викачати воду і встановити джерело підтоплення, аби ліквідувати проблему. А потім приступити до розчищення підземелля.
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