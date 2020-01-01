Луцькі авіатори відточують льотну майстерність. ФОТО





Світлини навчальних польотів опублікували на фейсбук-сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині».



В середу, 11-го березня, протягом усього дня та вечора севастопольсько-волинські соколи зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна вдосконалювали льотну майстерність на легких фронтових винищувачах МіГ-29 і навчально-бойових винищувачах МіГ-29УБ (двомісна навчально-бойова модифікація, так звана "спарка"). На Луцькому військовому аеродромі відбувається льотна зміна типу "день з переходом у ніч".



Фото надав льотної зміни надав Сергій Коберник.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна, яка дислокується у Луцьку, відточують льотну майстерність.Світлини навчальних польотів опублікували на фейсбук-сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині».В середу, 11-го березня, протягом усього дня та вечора севастопольсько-волинські соколи зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна вдосконалювали льотну майстерність на легких фронтових винищувачах МіГ-29 і навчально-бойових винищувачах МіГ-29УБ (двомісна навчально-бойова модифікація, так звана "спарка"). На Луцькому військовому аеродромі відбувається льотна зміна типу "день з переходом у ніч".Фото надав льотної зміни надав

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію