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Луцькі авіатори відточують льотну майстерність. ФОТО

Луцькі авіатори відточують льотну майстерність. ФОТО
Льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна, яка дислокується у Луцьку, відточують льотну майстерність.

Світлини навчальних польотів опублікували на фейсбук-сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині».

В середу, 11-го березня, протягом усього дня та вечора севастопольсько-волинські соколи зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна вдосконалювали льотну майстерність на легких фронтових винищувачах МіГ-29 і навчально-бойових винищувачах МіГ-29УБ (двомісна навчально-бойова модифікація, так звана "спарка"). На Луцькому військовому аеродромі відбувається льотна зміна типу "день з переходом у ніч".

Фото надав льотної зміни надав Сергій Коберник.



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Теги: Волинь, Луцьк
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