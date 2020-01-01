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Коли відбудеться пробне ЗНО, яке перенесли через коронавірус

Коли відбудеться пробне ЗНО, яке перенесли через коронавірус
Пробне ЗНО відбудеться 4 та 11 квітня.

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Пробне тестування з української мови і літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня. Тестування з інших предметів замість 28 березня – 11 квітня. Дати визначення результатів будуть відомі до 14 березня.

Учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами – їх потрібно буде видрукувати для участі в тестуванні.

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Теги: коронавірус, ЗНО
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