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У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу
Померла 57-річна жінка, яка лікувалася від коронавірусу в лікарні міста Познань.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на polsatnews.pl, пацієнтка перебувала у стані фармакологічної коми й була підключена до апарату дихання.

Це перша жертва коронавірусу в Польщі. У лікарні в Познані на лікуванні перебувають ще двоє заражених Covid-19 пацієнтів. Їхній стан оцінюється як добрий. У ще 16 пацієнтів взяли аналізи на ймовірність коронавірусу.

Загалом в Польщі є 46 інфікованих осіб. Людей, які контактували з хворими і потрапили або потраплять на домашній карантин - вже сотні.

“До кожних дверей, до кожної людини, охопленої карантином, щодня стукатиме польська поліція, щоб запитати, чи все гаразд, чи людина щось потребує. Також, щоб підтвердити, що ця людина перебуває на місці”, - заявив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовські.

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Теги: Польща, смерть, коронавірус
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