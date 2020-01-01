Волиняни – серед призерів зимового чемпіонату України з плавання





Вже традиційно, у "призи" потрапив Максим Ткачук. Спортсмен виборов "срібло" на 200 м брасом, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Естафетники Ілля Петрочук, Антон Карасійчук, Олексій Стахір, та Дмитро Міщук вибороли 5-ту сходинку на дистанції 4×200 вільним стилем.



Дана Ахмедова увійшла до першої 12-ки серед брасисток, відрізок 200 м та здобула додаткові очки для команди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третій день зимового чемпіонату України з плавання, який відбувся у Харкові завершився для волинських плавців новими нагородами.Вже традиційно, у "призи" потрапив. Спортсмен виборов "срібло" на 200 м брасом, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Естафетники, тавибороли 5-ту сходинку на дистанції 4×200 вільним стилем.увійшла до першої 12-ки серед брасисток, відрізок 200 м та здобула додаткові очки для команди.

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