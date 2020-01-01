вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни – серед призерів зимового чемпіонату України з плавання

Волиняни – серед призерів зимового чемпіонату України з плавання
Третій день зимового чемпіонату України з плавання, який відбувся у Харкові завершився для волинських плавців новими нагородами.

Вже традиційно, у "призи" потрапив Максим Ткачук. Спортсмен виборов "срібло" на 200 м брасом, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Естафетники Ілля Петрочук, Антон Карасійчук, Олексій Стахір, та Дмитро Міщук вибороли 5-ту сходинку на дистанції 4×200 вільним стилем.

Дана Ахмедова увійшла до першої 12-ки серед брасисток, відрізок 200 м та здобула додаткові очки для команди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 березня
Сьогодні, 20:00
МОЗ рекомендує богослужіння в онлайн-режимі
Сьогодні, 19:48
Волиняни – серед призерів зимового чемпіонату України з плавання
Сьогодні, 19:35
Розповіли, чи вчитимуться луцькі школярі влітку через запровадження карантину
Сьогодні, 19:16
Підозрюваного у вбивстві чоловіка у підвалі обласної лікарні Луцька взяли під варту
Сьогодні, 19:01
Схожі новини
«Волинь» програла своєму конкуренту за вихід до УПЛ. ВІДЕО «Волинь» програла своєму конкуренту за вихід до УПЛ. ВІДЕО
12 березень, 02:05
Луцька «Волинь» не змогла подарувати тренеру перемогу на день народження Луцька «Волинь» не змогла подарувати тренеру перемогу на день народження
08 березень, 05:14
Волинянин завоював «бронзу» на міжнародному турнірі Волинянин завоював «бронзу» на міжнародному турнірі
04 березень, 04:18
Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
02 березень, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Увага до деталей: як на «Інвесторі» вікна «розбирали». ФОТО
12 березень, 09:05
 1
В Італії подружжя, яке разом прожило 60 років, померло від коронавірусу в один день
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 березня
Сьогодні, 20:00
 0
МОЗ рекомендує богослужіння в онлайн-режимі
Сьогодні, 19:48
 0
Волиняни – серед призерів зимового чемпіонату України з плавання
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8