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Снігові замети і хуртовина: яким було 15 березня на Волині 7 років тому. ВІДЕО

Снігові замети і хуртовина: яким було 15 березня на Волині 7 років тому. ВІДЕО
Кілька років тому березень був не менш нетрадиційним, ніж цьогоріч.

У 2013 році 15 березня йшов сніг. Відеоспогад про погоду 7 років тому опублікував Григорій Лищишин на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, 15 березня 2013 року в місті Горохів йшов рясний сніг, який замітав вулиці міста. Комунальники ледве встигали прибирати наслідки негоди.


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Теги: Волинь, погода, Горохів
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