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Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 16 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 16 березня
У Волинській області у понеділок, 16 березня, очікується мінлива хмарність, без опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометценру.

Вночі та вранці варто очікувати слабкого туману. Видимість 4-6 км, в тумані 500-800 м. Вiтер пiвдений, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 8-10° тепла.

На території Волинської області очікується мiнлива хмарнiсть. Без опадiв. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість 4-6 км, в тумані 500-800 м. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

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Теги: погода, Волинь
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