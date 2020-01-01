Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 16 березня





Про це йдеться



Вночі та вранці варто очікувати слабкого туману. Видимість 4-6 км, в тумані 500-800 м. Вiтер пiвдений, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 8-10° тепла.



На території Волинської області очікується мiнлива хмарнiсть. Без опадiв. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість 4-6 км, в тумані 500-800 м. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у понеділок, 16 березня, очікується мінлива хмарність, без опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометценру.Вночі та вранці варто очікувати слабкого туману. Видимість 4-6 км, в тумані 500-800 м. Вiтер пiвдений, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 8-10° тепла.На території Волинської області очікується мiнлива хмарнiсть. Без опадiв. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість 4-6 км, в тумані 500-800 м. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію