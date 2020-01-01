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Запобігання коронавірусу: скасували потяг, що курсував через Волинь

Запобігання коронавірусу: скасували потяг, що курсував через Волинь
"Укрзалізниця" призупиняє рух приміських поїздів через державний кордон. Серед них один курсував через Волинь.

Про це йдеться на сайті УЗ.

"Укрзалізниця" призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон. Це здійснюють відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від з метою попередження розповсюдження на території України коронавірусної інфекції COVID-19.

Від сьогодні припиняє рух потяг Ковель – Вижва – Ковель.

Окрім того, обмежили рух потяга Ковель – Хотислав – Ковель (на дільниці Заболоття – Хотислав – Заболоття курсування відмінено).

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Теги: Укрзалізниця, коронавірус
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