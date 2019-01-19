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«Луцьктепло» та «Луцькводоканал» переходять в закритий режим роботи

«Луцьктепло» та «Луцькводоканал» переходять в закритий режим роботи
«Луцьктепло» та «Луцькводоканал» переходять в закритий режим роботи через запобігання поширенню коронавірусу.

Про це йдеться на сайті мерії.

Від 16 березня центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» перейшов у закритий режим роботи, і буде здійснювати абонентське обслуговування споживачів віддалено.

Довідки можна отримати так:

для населення за телефонами: +38 (0332) 77-32-00, +38 (0332) 77-32-06, +38 (0332) 77-32-07 моб. +38 050 438 9286

на Viber +38 050 250 1021,

на електронну пошту [email protected]

Наголошують на доступності усієї абонентської інформації, можливості внесення показань лічильників та здійснення оплати за послуги без комісії в особистому кабінеті побутового споживача ДКП «Луцьктепло» https://oc.teplo-dkp.lutsk.ua/ через який, зокрема, можна надсилати запити оператору.

При виявленні помилкових показників просять надсилати на Viber фото з лічильника з указанням адреси і прізвища з ініціалами.

Прийом заявок на повірку лічильників здійснюватимуть через Viber.

Довідки для юридичних осіб за телефоном: +38 (0332) 77-32-09

З метою попередження загрози поширення коронавірусу всі філії КП «Луцькводоканал», а також сервісний центр із обслуговування клієнтів EVODA переходять на закритий режим роботи та дистанційне обслуговування клієнтів із 17 березня.

Будь-яку інформацію щодо діяльності підприємства можна отримати за телефоном: 28-40-40 (в робочі дні з понеділка до п’ятниці).

Також для передачі повідомлень можна використовувати Viber за номером: 067-444-8-777 (передавати показники також можна за вказаним номером у форматі: КодВулиці_№будинку_№квартири пробіл показник – цілодобово).

Рекомендують клієнтам використовувати сервіс «Особистий кабінет» за посиланням https://oc.vd.lutsk.ua, який дозволяє здійснювати оплату послуг підприємства та подавати показники лічильників у онлайн-режимі.

Наразі КП «Луцькводоканал» вживає усіх необхідних заходів для максимального обмеження контактів на території підприємства. Тому роботу щодо повірки лічильників і зняття показників на об’єктах споживачів також призупинять на період карантину. Ніяких санкцій за вимушену затримку не передбачено, окрім відключення послуг підприємства у разі виникнення заборгованостей.

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Теги: карантин, Луцькводоканал, Луцьктепло
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