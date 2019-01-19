«Луцьктепло» та «Луцькводоканал» переходять в закритий режим роботи





Про це йдеться на сайті мерії.



Від 16 березня центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» перейшов у закритий режим роботи, і буде здійснювати абонентське обслуговування споживачів віддалено.



Довідки можна отримати так:



для населення за телефонами: +38 (0332) 77-32-00, +38 (0332) 77-32-06, +38 (0332) 77-32-07 моб. +38 050 438 9286



на Viber +38 050 250 1021,



на електронну пошту



Наголошують на доступності усієї абонентської інформації, можливості внесення показань лічильників та здійснення оплати за послуги без комісії в особистому кабінеті побутового споживача ДКП «Луцьктепло» https://oc.teplo-dkp.lutsk.ua/ через який, зокрема, можна надсилати запити оператору.



При виявленні помилкових показників просять надсилати на Viber фото з лічильника з указанням адреси і прізвища з ініціалами.



Прийом заявок на повірку лічильників здійснюватимуть через Viber.



Довідки для юридичних осіб за телефоном: +38 (0332) 77-32-09



З метою попередження загрози поширення коронавірусу всі філії КП «Луцькводоканал», а також сервісний центр із обслуговування клієнтів EVODA переходять на закритий режим роботи та дистанційне обслуговування клієнтів із 17 березня.



Будь-яку інформацію щодо діяльності підприємства можна отримати за телефоном: 28-40-40 (в робочі дні з понеділка до п’ятниці).



Також для передачі повідомлень можна використовувати Viber за номером: 067-444-8-777 (передавати показники також можна за вказаним номером у форматі: КодВулиці_№будинку_№квартири пробіл показник – цілодобово).



Рекомендують клієнтам використовувати сервіс «Особистий кабінет» за посиланням https://oc.vd.lutsk.ua, який дозволяє здійснювати оплату послуг підприємства та подавати показники лічильників у онлайн-режимі.



Наразі КП «Луцькводоканал» вживає усіх необхідних заходів для максимального обмеження контактів на території підприємства. Тому роботу щодо повірки лічильників і зняття показників на об’єктах споживачів також призупинять на період карантину. Ніяких санкцій за вимушену затримку не передбачено, окрім відключення послуг підприємства у разі виникнення заборгованостей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Луцьктепло» та «Луцькводоканал» переходять в закритий режим роботи через запобігання поширенню коронавірусу.Про це йдеться на сайті мерії.Від 16 березня центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» перейшов у закритий режим роботи, і буде здійснювати абонентське обслуговування споживачів віддалено.Довідки можна отримати так:для населення за телефонами: +38 (0332) 77-32-00, +38 (0332) 77-32-06, +38 (0332) 77-32-07 моб. +38 050 438 9286на Viber +38 050 250 1021,на електронну пошту [email protected] Наголошують на доступності усієї абонентської інформації, можливості внесення показань лічильників та здійснення оплати за послуги без комісії в особистому кабінеті побутового споживача ДКП «Луцьктепло» https://oc.teplo-dkp.lutsk.ua/ через який, зокрема, можна надсилати запити оператору.При виявленні помилкових показників просять надсилати на Viber фото з лічильника з указанням адреси і прізвища з ініціалами.Прийом заявок на повірку лічильників здійснюватимуть через Viber.Довідки для юридичних осіб за телефоном: +38 (0332) 77-32-09З метою попередження загрози поширення коронавірусу всі філії КП «Луцькводоканал», а також сервісний центр із обслуговування клієнтів EVODA переходять на закритий режим роботи та дистанційне обслуговування клієнтів із 17 березня.Будь-яку інформацію щодо діяльності підприємства можна отримати за телефоном: 28-40-40 (в робочі дні з понеділка до п’ятниці).Також для передачі повідомлень можна використовувати Viber за номером: 067-444-8-777 (передавати показники також можна за вказаним номером у форматі: КодВулиці_№будинку_№квартири пробіл показник – цілодобово).Рекомендують клієнтам використовувати сервіс «Особистий кабінет» за посиланням https://oc.vd.lutsk.ua, який дозволяє здійснювати оплату послуг підприємства та подавати показники лічильників у онлайн-режимі.Наразі КП «Луцькводоканал» вживає усіх необхідних заходів для максимального обмеження контактів на території підприємства. Тому роботу щодо повірки лічильників і зняття показників на об’єктах споживачів також призупинять на період карантину. Ніяких санкцій за вимушену затримку не передбачено, окрім відключення послуг підприємства у разі виникнення заборгованостей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію