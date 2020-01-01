У луцькому соборі змінюють порядок проведення богослужінь

У Луцьку у кафедральному соборі Святої Трійці на час карантинузмінюють порядок проведення богослужінь.Зазначається, що з 19 березня бути учасником богослужіння в соборі можна, перебуваючи на площі на безпечній відстані один від одного та слухаючи трансляцію відправи, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Заходитимуть у собор лише для того, аби прийняти сповідь і одразу причастя, подати записку за здоров’я та за упокій, поставити свічку. Це буде організовано так, щоб у храмі завжди було до 10-ти осіб, які теж зберігатимуть дистанцію 2–3 м один від одного.За потреби на площі собору читатимуть так звану загальну сповідь.Після причастя споживатимуть лише антидор (частинку просфори), не запиваючи.Разом із тим звертають увагу, що працівники собору ретельно й регулярно миють храм, провітрюють його, дезинфікують ікони, хрести тощо. Сам розклад відправ у Свято-Троїцькому соборі не змінюється.