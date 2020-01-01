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У луцькому соборі змінюють порядок проведення богослужінь

У луцькому соборі змінюють порядок проведення богослужінь
У Луцьку у кафедральному соборі Святої Трійці на час карантину
змінюють порядок проведення богослужінь.

Зазначається, що з 19 березня бути учасником богослужіння в соборі можна, перебуваючи на площі на безпечній відстані один від одного та слухаючи трансляцію відправи, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Заходитимуть у собор лише для того, аби прийняти сповідь і одразу причастя, подати записку за здоров’я та за упокій, поставити свічку. Це буде організовано так, щоб у храмі завжди було до 10-ти осіб, які теж зберігатимуть дистанцію 2–3 м один від одного.

За потреби на площі собору читатимуть так звану загальну сповідь.

Після причастя споживатимуть лише антидор (частинку просфори), не запиваючи.

Разом із тим звертають увагу, що працівники собору ретельно й регулярно миють храм, провітрюють його, дезинфікують ікони, хрести тощо. Сам розклад відправ у Свято-Троїцькому соборі не змінюється.

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Теги: собор, Луцьк, карантин
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