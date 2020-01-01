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У Шацьку розповіли, як створити прийомну сім'ю

У Шацьку розповіли, як створити прийомну сім'ю
У відділі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Шацької РДА розповіли, як створити прийомну сім'ю.

Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління, - пише Район.Шацьк

Але, на жаль, є діти, яким не пощастило – в них немає сім'ї, батьківської любові, немає такої потрібної для дитини підтримки, турботи, зразка для наслідування, не реалізовується, в повною мірою, право дитини на щасливе дитинство. Це – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

На сьогодні в нашій країні існують сімейні та інституційні форми утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До інституційних форм належать: будинок дитини, дитячий будинок та школа-інтернат. До сімейних форм належать: усиновлення, опіка (піклування), патронат над дітьми, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї.

В Україні поки що домінують інституційні форми утримання та виховання таких дітей. На жаль, установи інтернатного типу утримання цієї категорії дітей мають багато мінусів. Інтернатні заклади не замінять дитині сім'ю, не покажуть правильну модель поведінки сім'ї. Тому на сьогодні стає дедалі актуальнішим питання можливості виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейних формах виховання.

Однією з таких сімейних форм виховання діток є прийомна сім'я. Отже, що таке прийомна сім'я?

Прийомна сім’я – це сім’я або особа, котрі не перебувають в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Якщо ви відчуваєте в собі поклик до виховання таких діток та вирішили прийняти дитину в сім'ю, то вам слід подати заяву про бажання створити прийомну сім’ю до відділу соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або до служби у справах дітей за місцем проживання та отримати перелік документів, необхідних для її створення. На сьогодні в Україні передбачено ряд заходів, спрямованих на соціальну підтримку прийомних сімей. Все у ваших руках. Саме ви можете врятувати дитину від сирітської долі!

За детальнішою інформацією звертайтеся в відділ соціальних служб для сім’ї дітей та молоді територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шацького району Волинської області за адресою: смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 1б, тел. 29-0-92.

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Теги: шацьк, сім'я, усиновлення
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