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У квітні деяка категорія громадян отримає надбавку до пенсії

У квітні деяка категорія громадян отримає надбавку до пенсії
З 1 квітня уряд України буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня буде проведено індексацію пенсій.

Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Про новини соціальної політики: з 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій”, — сказав Президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч грн пенсії повинні отримати надбавку.

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Теги: пенсія, Україна, підвищення
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