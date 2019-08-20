У квітні деяка категорія громадян отримає надбавку до пенсії





Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент



“Про новини соціальної політики: з 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій”, — сказав Президент.



Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч грн пенсії повинні отримати надбавку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 квітня уряд України буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня буде проведено індексацію пенсій.Про це у відеозверненні заявив Президент, передає кореспондент УНН “Про новини соціальної політики: з 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій”, — сказав Президент.Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч грн пенсії повинні отримати надбавку.

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