У квітні деяка категорія громадян отримає надбавку до пенсії
Сьогодні, 20:19
З 1 квітня уряд України буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня буде проведено індексацію пенсій.
Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Про новини соціальної політики: з 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій”, — сказав Президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч грн пенсії повинні отримати надбавку.
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Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Про новини соціальної політики: з 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій”, — сказав Президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч грн пенсії повинні отримати надбавку.
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