У Луцькому районі браконьєри електрострумом виловили 40 кілограмів риби. ФОТО

На річці Полонка поблизу села Городище Луцького району викрили двох браконьєрів, які ловили рибуПорушники встигли виловити 40 кілограмів риби, чим завдали збитків у розмірі 30 124 грн, - інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.На місці скоєння правопорушення виявили акумулятор та фару, які можуть бути підставою вважати, що рибу ловили електрострумом. Наразі проводять відповідні експертизи для підтвердження чи спростування цього факту.На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі до суду для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Знаряддя лову вилучили.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр плітки становить 85 грн, щуки – 340 грн, лина – 119 грн, окуня та карася сріблястого – 17 грн.