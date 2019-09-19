У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО





Про це повідомляє



На регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: BMW та Renault .



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих інформації немає.



В автомобілі Renault спрацювала подушка безпеки. На місці події працювали правоохоронці.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го березня близько 12:30 у Нововолинську на перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє "Буг". На регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: BMW та Renault .Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих інформації немає.В автомобілі Renault спрацювала подушка безпеки. На місці події працювали правоохоронці.Деталі - згодом.

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