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У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО

У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО
20-го березня близько 12:30 у Нововолинську на перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє "Буг".

На регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: BMW та Renault .

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих інформації немає.

В автомобілі Renault спрацювала подушка безпеки. На місці події працювали правоохоронці.

Деталі - згодом.

У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО
У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО
У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО
У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ, два авто
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