У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО
Сьогодні, 14:42
20-го березня близько 12:30 у Нововолинську на перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє "Буг".
На регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: BMW та Renault .
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих інформації немає.
В автомобілі Renault спрацювала подушка безпеки. На місці події працювали правоохоронці.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє "Буг".
На регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: BMW та Renault .
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих інформації немає.
В автомобілі Renault спрацювала подушка безпеки. На місці події працювали правоохоронці.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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