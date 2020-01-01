вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин представить свою розробку на всесвітньому конкурсі стартапів у США

Лучанин представить свою розробку на всесвітньому конкурсі стартапів у США
Вісімнадцятирічний лучанин Олександр Левак – першокурсник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Навчається на факультеті інформатики та обчислювальної техніки.

Усміхаючись, хлопець зізнається, що вступити до вишу було легше, ніж зараз навчатися, - пишуть Волинські новини.

Втім він не з тих, хто пасує перед труднощами. Попри складну навчальну програму, Сашко не закинув роботу над власним проєктом, яка не лише увінчалася успіхом, а й дала можливість стати одним з найяскравіших юних стартаперів України.

«Усе розпочалося з гуртка робототехніки, про який я дізнався у школі, – розповідає Сашко. – Якось на уроці до нас у клас прийшла завуч і сказала, що є нагода вивчати робототехніку в університеті при Малій академії наук. Мене це зацікавило, тож пішов на заняття. Сподобалося. Так із восьмого класу почав займатися. А в дев’ятому класі узявся працювати над науковою роботою».

Юнак каже, що дев’ятикласником він тільки отримував знання, вчився працювати в різних програмах з 3D-моделювання, щось пробував робити руками. У 10-11 класах уже взявся за більш серйозну роботу. «Із нею мені пощастило брати участь у різних конкурсах та виборювати призові місця. Зокрема це «Майбутнє України» – конкурс від МАН, у якому здобув перше місце, а також конкурс із захисту наукових робіт», – провадить юнак.
Лучанин представить свою розробку на всесвітньому конкурсі стартапів у США

Хлопець додає, що його наставник Віктор Сичук намагався йому не надто допомагати, лише скеровував, а працював над своїм проєктом Сашко сам.

Суть розробки Олександра Левака – в поєднанні у одній установці трьох апаратів: мультифункціонального верстата, призначеного для обробки м’яких матеріалів, зокрема фанери, 3D-принтера, за допомогою якого можна друкувати деталі з пластику, та лазерного гравера.

«Ця установка функціонує. Першу версію було зроблено, протестовано 3D-друк і фрезерування, однак були недоліки в точності обробки і друку, тож зараз допрацьовую вже другу версію, у якій всі ці неточності мають зникнути», – пояснює Сашко.
Лучанин представить свою розробку на всесвітньому конкурсі стартапів у США

Хлопець каже, що другу версію своєї установки допрацьовував в університеті. «Але зараз верстат майже готовий стоїть у мене вдома, днями мають приїхати ще деякі деталі – і вже складу його повністю та зможу провести тести й оцінити, як він працює», – планує студент.

Установку, яку створив юний стартапер, можна використовувати у лабораторіях прототипізації, а також у сферах, де застосовують 3D-принтери і фрезерні верстати. Її перевагою є те, що можна зекономити робочу площу. «Якщо використовувати таку установку, то вам уже не потрібно багато обрізного приладдя. На цьому верстаті ви зможете і фрезерувати, і виконувати 3D-друк», – пояснює хлопець.

Зі своєю розробкою Сашко Левак зі ще чотирма талановитими юними стартаперами поїде до США на найбільший всесвітній конкурс стартапів Startup world cuр у Кремнієву долину.

«Цим опікується Мала академія в Києві. У них є UF-інкубатор, де займаються просуванням стартапів. Там нам дають знання, як і що маємо робити, як треба складати бізнес-план тощо. Ми презентуватимемо свої проєкти різним компаніям, венчурним фондам, шукатимемо спонсорів, які були б зацікавлені інвестувати кошти в наші розробки. Будемо там близько десяти днів, – розповідає юнак. – Щоправда, у зв’язку з карантином наша поїздка, запланована на 25 травня, відтерміновується».

Студент каже, що вітчизняних інвесторів, на жаль, чомусь мало цікавлять інноваційні розробки, а от за кордоном спонсорів знайти значно легше. «Я дуже хотів би бути корисним своїй країні, – зазначає він. – І якщо бачитиму, що у нас все йде на краще, що є умови для розвитку, залюбки працюватиму тут. Але якщо ні, то теж не сидітиму склавши руки й працюватиму там, де зможу використати свій потенціал».

А ще Сашко не з тих, кого цікавить суто наукова робота. Він – активний спортсмен, грає у футбол. Каже, що зараз чимало часу виділяє на спілкування з друзями та особисте життя. «Хочу бути всебічно розвиненою особистістю, успішною людиною й від життя брати все по максимуму», – усміхається на прощання.

Оксана ГОЛОВІЙ
Фото з особистого архіву Олександра ЛЕВАКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лучанин, розробка, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин представить свою розробку на всесвітньому конкурсі стартапів у США
Сьогодні, 15:20
На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 15:08
Луцький завод «Мотор» теж йде на карантин
Сьогодні, 14:53
У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО
Сьогодні, 14:42
На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Лучанин отримав трикімнатну квартиру після 23 років очікувань Лучанин отримав трикімнатну квартиру після 23 років очікувань
04 березень, 12:10
Трьох заїжджих «гастролерів», які побили лучанина та вкрали у нього понад 1, 5 мільйонів, взяли під варту Трьох заїжджих «гастролерів», які побили лучанина та вкрали у нього понад 1, 5 мільйонів, взяли під варту
29 лютий, 09:47
Школярка з Луцька розповіла, як їй вдалось поїхати на безкоштовне навчання до США Школярка з Луцька розповіла, як їй вдалось поїхати на безкоштовне навчання до США
25 лютий, 09:42
США передали Україні наметове містечко вартістю 1,5 мільйона доларів США передали Україні наметове містечко вартістю 1,5 мільйона доларів
25 лютий, 03:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин представить свою розробку на всесвітньому конкурсі стартапів у США
Сьогодні, 15:20
 0
На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 15:08
 0
Луцький завод «Мотор» теж йде на карантин
Сьогодні, 14:53
 0
У місті на Волині біля автостанції зіткнулися BMW та Renault. ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8