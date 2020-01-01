Лучанин представить свою розробку на всесвітньому конкурсі стартапів у США
Сьогодні, 15:20
Вісімнадцятирічний лучанин Олександр Левак – першокурсник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Навчається на факультеті інформатики та обчислювальної техніки.
Усміхаючись, хлопець зізнається, що вступити до вишу було легше, ніж зараз навчатися, - пишуть Волинські новини.
Втім він не з тих, хто пасує перед труднощами. Попри складну навчальну програму, Сашко не закинув роботу над власним проєктом, яка не лише увінчалася успіхом, а й дала можливість стати одним з найяскравіших юних стартаперів України.
«Усе розпочалося з гуртка робототехніки, про який я дізнався у школі, – розповідає Сашко. – Якось на уроці до нас у клас прийшла завуч і сказала, що є нагода вивчати робототехніку в університеті при Малій академії наук. Мене це зацікавило, тож пішов на заняття. Сподобалося. Так із восьмого класу почав займатися. А в дев’ятому класі узявся працювати над науковою роботою».
Юнак каже, що дев’ятикласником він тільки отримував знання, вчився працювати в різних програмах з 3D-моделювання, щось пробував робити руками. У 10-11 класах уже взявся за більш серйозну роботу. «Із нею мені пощастило брати участь у різних конкурсах та виборювати призові місця. Зокрема це «Майбутнє України» – конкурс від МАН, у якому здобув перше місце, а також конкурс із захисту наукових робіт», – провадить юнак.
Хлопець додає, що його наставник Віктор Сичук намагався йому не надто допомагати, лише скеровував, а працював над своїм проєктом Сашко сам.
Суть розробки Олександра Левака – в поєднанні у одній установці трьох апаратів: мультифункціонального верстата, призначеного для обробки м’яких матеріалів, зокрема фанери, 3D-принтера, за допомогою якого можна друкувати деталі з пластику, та лазерного гравера.
«Ця установка функціонує. Першу версію було зроблено, протестовано 3D-друк і фрезерування, однак були недоліки в точності обробки і друку, тож зараз допрацьовую вже другу версію, у якій всі ці неточності мають зникнути», – пояснює Сашко.
Хлопець каже, що другу версію своєї установки допрацьовував в університеті. «Але зараз верстат майже готовий стоїть у мене вдома, днями мають приїхати ще деякі деталі – і вже складу його повністю та зможу провести тести й оцінити, як він працює», – планує студент.
Установку, яку створив юний стартапер, можна використовувати у лабораторіях прототипізації, а також у сферах, де застосовують 3D-принтери і фрезерні верстати. Її перевагою є те, що можна зекономити робочу площу. «Якщо використовувати таку установку, то вам уже не потрібно багато обрізного приладдя. На цьому верстаті ви зможете і фрезерувати, і виконувати 3D-друк», – пояснює хлопець.
Зі своєю розробкою Сашко Левак зі ще чотирма талановитими юними стартаперами поїде до США на найбільший всесвітній конкурс стартапів Startup world cuр у Кремнієву долину.
«Цим опікується Мала академія в Києві. У них є UF-інкубатор, де займаються просуванням стартапів. Там нам дають знання, як і що маємо робити, як треба складати бізнес-план тощо. Ми презентуватимемо свої проєкти різним компаніям, венчурним фондам, шукатимемо спонсорів, які були б зацікавлені інвестувати кошти в наші розробки. Будемо там близько десяти днів, – розповідає юнак. – Щоправда, у зв’язку з карантином наша поїздка, запланована на 25 травня, відтерміновується».
Студент каже, що вітчизняних інвесторів, на жаль, чомусь мало цікавлять інноваційні розробки, а от за кордоном спонсорів знайти значно легше. «Я дуже хотів би бути корисним своїй країні, – зазначає він. – І якщо бачитиму, що у нас все йде на краще, що є умови для розвитку, залюбки працюватиму тут. Але якщо ні, то теж не сидітиму склавши руки й працюватиму там, де зможу використати свій потенціал».
А ще Сашко не з тих, кого цікавить суто наукова робота. Він – активний спортсмен, грає у футбол. Каже, що зараз чимало часу виділяє на спілкування з друзями та особисте життя. «Хочу бути всебічно розвиненою особистістю, успішною людиною й від життя брати все по максимуму», – усміхається на прощання.
Оксана ГОЛОВІЙ
Фото з особистого архіву Олександра ЛЕВАКА
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Усміхаючись, хлопець зізнається, що вступити до вишу було легше, ніж зараз навчатися, - пишуть Волинські новини.
Втім він не з тих, хто пасує перед труднощами. Попри складну навчальну програму, Сашко не закинув роботу над власним проєктом, яка не лише увінчалася успіхом, а й дала можливість стати одним з найяскравіших юних стартаперів України.
«Усе розпочалося з гуртка робототехніки, про який я дізнався у школі, – розповідає Сашко. – Якось на уроці до нас у клас прийшла завуч і сказала, що є нагода вивчати робототехніку в університеті при Малій академії наук. Мене це зацікавило, тож пішов на заняття. Сподобалося. Так із восьмого класу почав займатися. А в дев’ятому класі узявся працювати над науковою роботою».
Юнак каже, що дев’ятикласником він тільки отримував знання, вчився працювати в різних програмах з 3D-моделювання, щось пробував робити руками. У 10-11 класах уже взявся за більш серйозну роботу. «Із нею мені пощастило брати участь у різних конкурсах та виборювати призові місця. Зокрема це «Майбутнє України» – конкурс від МАН, у якому здобув перше місце, а також конкурс із захисту наукових робіт», – провадить юнак.
Хлопець додає, що його наставник Віктор Сичук намагався йому не надто допомагати, лише скеровував, а працював над своїм проєктом Сашко сам.
Суть розробки Олександра Левака – в поєднанні у одній установці трьох апаратів: мультифункціонального верстата, призначеного для обробки м’яких матеріалів, зокрема фанери, 3D-принтера, за допомогою якого можна друкувати деталі з пластику, та лазерного гравера.
«Ця установка функціонує. Першу версію було зроблено, протестовано 3D-друк і фрезерування, однак були недоліки в точності обробки і друку, тож зараз допрацьовую вже другу версію, у якій всі ці неточності мають зникнути», – пояснює Сашко.
Хлопець каже, що другу версію своєї установки допрацьовував в університеті. «Але зараз верстат майже готовий стоїть у мене вдома, днями мають приїхати ще деякі деталі – і вже складу його повністю та зможу провести тести й оцінити, як він працює», – планує студент.
Установку, яку створив юний стартапер, можна використовувати у лабораторіях прототипізації, а також у сферах, де застосовують 3D-принтери і фрезерні верстати. Її перевагою є те, що можна зекономити робочу площу. «Якщо використовувати таку установку, то вам уже не потрібно багато обрізного приладдя. На цьому верстаті ви зможете і фрезерувати, і виконувати 3D-друк», – пояснює хлопець.
Зі своєю розробкою Сашко Левак зі ще чотирма талановитими юними стартаперами поїде до США на найбільший всесвітній конкурс стартапів Startup world cuр у Кремнієву долину.
«Цим опікується Мала академія в Києві. У них є UF-інкубатор, де займаються просуванням стартапів. Там нам дають знання, як і що маємо робити, як треба складати бізнес-план тощо. Ми презентуватимемо свої проєкти різним компаніям, венчурним фондам, шукатимемо спонсорів, які були б зацікавлені інвестувати кошти в наші розробки. Будемо там близько десяти днів, – розповідає юнак. – Щоправда, у зв’язку з карантином наша поїздка, запланована на 25 травня, відтерміновується».
Студент каже, що вітчизняних інвесторів, на жаль, чомусь мало цікавлять інноваційні розробки, а от за кордоном спонсорів знайти значно легше. «Я дуже хотів би бути корисним своїй країні, – зазначає він. – І якщо бачитиму, що у нас все йде на краще, що є умови для розвитку, залюбки працюватиму тут. Але якщо ні, то теж не сидітиму склавши руки й працюватиму там, де зможу використати свій потенціал».
А ще Сашко не з тих, кого цікавить суто наукова робота. Він – активний спортсмен, грає у футбол. Каже, що зараз чимало часу виділяє на спілкування з друзями та особисте життя. «Хочу бути всебічно розвиненою особистістю, успішною людиною й від життя брати все по максимуму», – усміхається на прощання.
Оксана ГОЛОВІЙ
Фото з особистого архіву Олександра ЛЕВАКА
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