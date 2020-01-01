Відомий хірург з Волині Валіхновський назвав 10 порад, як не підчепити COVID-19





Про це він



«Наразі немає вакцини для профілактики COVID-19. Тому найкращий спосіб вберегтися – запобігти інфікуванню», – наголосив заслужений лікар України.



ТОП-10 порад від Ростислава Валіхновського:



1. Уникайте тісних контактів: вірус поширюється від людини до людини;



2. Часто мийте руки;



3. Використовуйте антисептик;



4. Не торкайтеся немитими руками очей, носа та рота. Краще взагалі не торкайтесь обличчя.



5. Покривайте рот та ніс при кашлі та чханні: використовуйте одноразові серветки або внутрішню сторону ліктя;



6. Постійна дезінфекція: щодня дезінфікуйте поверхні до яких часто торкаєтесь: столи, дверні ручки, вимикачі світла, стільниці, ручки, столи, телефони, клавіатури, туалети, змішувачі та мийки.



7. Якщо ви НЕ хворі і не доглядаєте за хворими: не потрібно постійно носити маску/респіратор, рекомендовано носити маску в місцях скупчення людей;



8. Ви повернулися з країни, в якій панує епідемія коронавірусу? Перші симптоми коронавірусу(гарячка, сухий кашель, задишка), якщо немає симптомів: вдайтесь до самоізоляції на 14 днів. Якщо є симптоми: негайно телефонуйте до вашого сімейного лікаря і повідомте про відвідування країн в яких панує епідемія та наявну симптоматику



9. Якщо ви захворіли: залишайтесь вдома, чітко виконуйте всі інструкції лікаря, не користуйтесь громадським транспортом, обмежте контакт з іншими людьми, які перебувають з вами в одному приміщенні, носіть маску на обличчі, коли знаходитесь поруч з іншими людьми, якщо ви не в змозі носити маску (наприклад, через те що це є причиною проблем з диханням), носити маску повинні люди, які доглядають за вами, заходячи у вашу кімнату.



Нагадаємо, Станом на 23:00 20 березня в Україні було підтверджено 41 випадок COVID-19.







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