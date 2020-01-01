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Судили волинянина, який автобусом наїхав на пішохода

Судили волинянина, який автобусом наїхав на пішохода
У Ковелі водій автобуса допустив зіткнення з легковиком, а потім збив пішохода. Внаслідок аварії постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Натомість винуватець ДТП відбувся умовним покаранням терміном на два роки.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - інформує ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 21 вересня минулого року обвинувачений, керуючи автобусом «БАЗ, рухався вулицею Володимира Кияна у Ковелі. Втративши пильність, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілем «ВАЗ», що зупинився біля пішохідного переходу, аби дати дорогу пішоходам. Після зіткненя автобус продовжив рух та допустив наїзд на пішохода.

У результаті ДТП постраждалий отримав численні тілесні ушкодження.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.

Тож суд призначив йому покарання у виді обмеження волі на один рік без позбавлення права керувати транспортними засобами, замінивши його на умовний термін строком на два роки.

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Теги: суд, ковель, автобус
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