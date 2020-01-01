У Шацькому районі браконьєри на озері ловили рибу сітками

На озері Люцимир Шацького району рибінспектори зловили браконьєрів.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Так, 20 березня, під час рибоохоронної роботи знайшли безгосподарське майно. На озері виявили та вилучили сім сіток, загальною довжиною 350 метрів.Оскільки риба була ще живою, то її відпустили у водойму. Відтак, інспектори склали акт виявлення безхазяйного майна, заборонені знаряддя лову вилучили.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів на території НПП «Шацьк» здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр плітки становить 150 грн, карася сріблястого – 30 грн та рака – 45 грн.