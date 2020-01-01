У Польщі заарештували дівчину з України, яка побила поліцейську, вимагаючи депортації
Сьогодні, 15:42
У Варшаві заарештували 23-річну громадянку України, яка пошкодила поліцейське авто і побила правоохоронця.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, жінка прийшла до поліцейського відділку й почали вимагати, аби її депортували з Польщі в Україну.
Правоохоронці встановили, що українка перебуває в країні легально й підстав для її депортації немає. Однак жінка продовжувала наполягати на своєму й сказала, що втратила документи. Їй пояснили, що це також не причина для депортації, й розповіли де і як можна відновити документи, якщо вони були дійсно втрачені.
Після цього українка вийшла з відділку, витягла з бетонної урни бляшану вкладку й жбурнула нею в поліцейське авто. Це побачила поліцейська, яка перебувала поруч й зробила жінці зауваження. Та все одно не вгамувалася: спочатку пробувала втікати, а потім ударила в обличчя поліцейську яка намагалася її наздогнати.
Громадянку України заарештували. Тепер на неї чекає суд. Жінці за скоєне загрожує навіть до 5 років ув'язнення та сплата відшкодування за ремонт поліцейського авто.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, жінка прийшла до поліцейського відділку й почали вимагати, аби її депортували з Польщі в Україну.
Правоохоронці встановили, що українка перебуває в країні легально й підстав для її депортації немає. Однак жінка продовжувала наполягати на своєму й сказала, що втратила документи. Їй пояснили, що це також не причина для депортації, й розповіли де і як можна відновити документи, якщо вони були дійсно втрачені.
Після цього українка вийшла з відділку, витягла з бетонної урни бляшану вкладку й жбурнула нею в поліцейське авто. Це побачила поліцейська, яка перебувала поруч й зробила жінці зауваження. Та все одно не вгамувалася: спочатку пробувала втікати, а потім ударила в обличчя поліцейську яка намагалася її наздогнати.
Громадянку України заарештували. Тепер на неї чекає суд. Жінці за скоєне загрожує навіть до 5 років ув'язнення та сплата відшкодування за ремонт поліцейського авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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