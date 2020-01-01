Через «Ягодин» намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

На Волині Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту.Про це повідомляє пресслужба СБУ на Волині.Правоохоронці зупинили на митному посту «Ягодин» Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї із країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні. Вартість затриманої партії складає майже 42 тисячі євро.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.Операція проводилась спільно із регіональним Управлінням стратегічних розслідувань за процесуального керівництва прокуратури Волинської області.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що