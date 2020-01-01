Через «Ягодин» намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів
Сьогодні, 10:22
На Волині Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту.
Про це повідомляє пресслужба СБУ на Волині.
Правоохоронці зупинили на митному посту «Ягодин» Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї із країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні. Вартість затриманої партії складає майже 42 тисячі євро.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція проводилась спільно із регіональним Управлінням стратегічних розслідувань за процесуального керівництва прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через «Ягодин» намагалися вивезти 50 тисяч штук респіраторних масок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба СБУ на Волині.
Правоохоронці зупинили на митному посту «Ягодин» Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї із країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні. Вартість затриманої партії складає майже 42 тисячі євро.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція проводилась спільно із регіональним Управлінням стратегічних розслідувань за процесуального керівництва прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через «Ягодин» намагалися вивезти 50 тисяч штук респіраторних масок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Відколи це халати рятують від вірусівштучна тканина).Не несіть цю пургу.Під виглядом епідемії все заборонити,зате ввезуть без мит що попало.Корупція в чистому вигляді.
Прізвища та фото "патріотів".!!!!!Країна має знати своїх "хероїв"
Останні новини
За добу в Україну в'їхало понад 15 тисяч людей: у одного чоловіка тест підтвердив коронавірус
Сьогодні, 10:54
У Луцьку викрили серійного злодія
Сьогодні, 10:40
Через «Ягодин» намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів
Сьогодні, 10:22
У Польщі чотирьом українцях загрожує величезний штраф через порушення умов карантину
Сьогодні, 10:21
Завтра, 24 березня, частина Луцька буде без води
Сьогодні, 10:15
Медіа