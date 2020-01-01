В Україні – 97 підтверджених випадків COVID-19
Сьогодні, 13:55
В Україні сьогодні підтверджено 13 нових випадків коронавірусу в Чернівецькій області, відтак в Україні вже 97 підтверджених випадків хвороби COVID-19.
Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу в нас було зареєстровано 11 нових випадків, з них 10 - було в Київській області і один в Тернопільській області. В той же час сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків в Чернівецькій області", - сказав Ляшко.
За його словами, ці нові випадки зафіксовані в людей, які контактували з попередніми зараженими.
"Динаміка збільшується, ми маємо сьогодні вже 84 випадки коронавірусної хвороби, а також нових 13, це вже буде 97 випадків на момент проведення брифінгу", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, станом на 10:00 24 березня в Україні було зафіксовано 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу в нас було зареєстровано 11 нових випадків, з них 10 - було в Київській області і один в Тернопільській області. В той же час сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків в Чернівецькій області", - сказав Ляшко.
За його словами, ці нові випадки зафіксовані в людей, які контактували з попередніми зараженими.
"Динаміка збільшується, ми маємо сьогодні вже 84 випадки коронавірусної хвороби, а також нових 13, це вже буде 97 випадків на момент проведення брифінгу", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, станом на 10:00 24 березня в Україні було зафіксовано 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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