В Україні – 97 підтверджених випадків COVID-19





Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент



"За минулу добу в нас було зареєстровано 11 нових випадків, з них 10 - було в Київській області і один в Тернопільській області. В той же час сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків в Чернівецькій області", - сказав Ляшко.



За його словами, ці нові випадки зафіксовані в людей, які контактували з попередніми зараженими.



"Динаміка збільшується, ми маємо сьогодні вже 84 випадки коронавірусної хвороби, а також нових 13, це вже буде 97 випадків на момент проведення брифінгу", - заявив Ляшко.



Нагадаємо, станом на 10:00 24 березня в Україні було зафіксовано 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні сьогодні підтверджено 13 нових випадків коронавірусу в Чернівецькій області, відтак в Україні вже 97 підтверджених випадків хвороби COVID-19.Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України, передає кореспондент УНН. "За минулу добу в нас було зареєстровано 11 нових випадків, з них 10 - було в Київській області і один в Тернопільській області. В той же час сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків в Чернівецькій області", - сказав Ляшко.За його словами, ці нові випадки зафіксовані в людей, які контактували з попередніми зараженими."Динаміка збільшується, ми маємо сьогодні вже 84 випадки коронавірусної хвороби, а також нових 13, це вже буде 97 випадків на момент проведення брифінгу", - заявив Ляшко.Нагадаємо,в Україні було зафіксовано 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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