Лучанину, який викрав з підвалу комп’ютерну техніку, присудили громадські роботи





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише



Серед викраденого – ноутбуки, плати оперативної пам’яті, монітори, оптичні приводи, системні блоки, жорсткі диски, кулери охолодження, блоки живлення та інше. Загальна сума викраденого становить 16 тисяч 370 гривень.



Між потерпілим та обвинуваченим була укладена угода про примирення.



У результаті суд затвердив угоду та визнав лучанина винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 ч.1 КК України (Крадіжка). Також суд призначив узгоджене покарання у виді 200 годин громадських робіт.



Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту залишити без змін до вступу вироку у законну силу.



До того ж із лучанина стягнули в дохід держави 1256 гривень 08 копійок витрат за проведення судових експертиз в цьому кримінальному провадженні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, який раніше був судимий за крадіжку, знову потрапив під суд. Цього разу він викрав із підвалу шістнадцять одиниць комп’ютерної техніки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише Конкурент. Серед викраденого – ноутбуки, плати оперативної пам’яті, монітори, оптичні приводи, системні блоки, жорсткі диски, кулери охолодження, блоки живлення та інше. Загальна сума викраденого становить 16 тисяч 370 гривень.Між потерпілим та обвинуваченим була укладена угода про примирення.У результаті суд затвердив угоду та визнав лучанина винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 ч.1 КК України (Крадіжка). Також суд призначив узгоджене покарання у виді 200 годин громадських робіт.Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту залишити без змін до вступу вироку у законну силу.До того ж із лучанина стягнули в дохід держави 1256 гривень 08 копійок витрат за проведення судових експертиз в цьому кримінальному провадженні.

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