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Принц Чарльз захворів на коронавірус

Принц Чарльз захворів на коронавірус
71-річний принц Чарльз хворіє на коронавірус. Тест дав позитивний результат.

Про це з посиланням на офіційну заяву представників королівської родини повідомляє Sky News, - пише ТСН.

"Аналізи принца Вельського показали позитивний результат на коронавірусну інфекцію. В нього проявились легкі симптоми, але в цілому він залишається у доброму здоров’ї та працює з дому протягом останніх кількох днів, як зазвичай. Герцогиня Корнуольська також здала тест на коронавірус – результат негативний. Згідно з державними та медичними порадами, принц та герцогиня нині перебувають у самоізоляції у своєму будинку в Шотландії", - йдеться у заяві представників подружжя.

Зазначається, що встановити джерело зараження вважається неможливим, оскільки Чарльз багато з ким контактував останнім часом під час публічних появ.

Велика Британія одна з останніх країн західної Європи запровадила жорсткий карантин. Упродовж трьох тижнів британцям заборонено збиратись більше трьох та виходити з дому, окрім як за харчами, ліками  і на пробіжку.

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Теги: принц, Чарльз, коронавірус
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