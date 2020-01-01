Принц Чарльз захворів на коронавірус





Про це з посиланням на офіційну заяву представників королівської родини повідомляє Sky News, - пише



"Аналізи принца Вельського показали позитивний результат на коронавірусну інфекцію. В нього проявились легкі симптоми, але в цілому він залишається у доброму здоров’ї та працює з дому протягом останніх кількох днів, як зазвичай. Герцогиня Корнуольська також здала тест на коронавірус – результат негативний. Згідно з державними та медичними порадами, принц та герцогиня нині перебувають у самоізоляції у своєму будинку в Шотландії", - йдеться у заяві представників подружжя.



Зазначається, що встановити джерело зараження вважається неможливим, оскільки Чарльз багато з ким контактував останнім часом під час публічних появ.



Велика Британія одна з останніх країн західної Європи запровадила жорсткий карантин. Упродовж трьох тижнів британцям заборонено збиратись більше трьох та виходити з дому, окрім як за харчами, ліками і на пробіжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 71-річний принц Чарльз хворіє на коронавірус. Тест дав позитивний результат.Про це з посиланням на офіційну заяву представників королівської родини повідомляє Sky News, - пише ТСН. "Аналізи принца Вельського показали позитивний результат на коронавірусну інфекцію. В нього проявились легкі симптоми, але в цілому він залишається у доброму здоров’ї та працює з дому протягом останніх кількох днів, як зазвичай. Герцогиня Корнуольська також здала тест на коронавірус – результат негативний. Згідно з державними та медичними порадами, принц та герцогиня нині перебувають у самоізоляції у своєму будинку в Шотландії", - йдеться у заяві представників подружжя.Зазначається, що встановити джерело зараження вважається неможливим, оскільки Чарльз багато з ким контактував останнім часом під час публічних появ.Велика Британія одна з останніх країн західної Європи запровадила жорсткий карантин. Упродовж трьох тижнів британцям заборонено збиратись більше трьох та виходити з дому, окрім як за харчами, ліками і на пробіжку.

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