Жінка з Сумщини, яка померла у реанімації з підозрою на коронавірус, була знахаркою і приймала людей
Сьогодні, 12:53
76-річна жителька села Козацьке Сумської області, яка вчора померла у реанімації з підозрою на коронавірус, була місцевою знахаркою і приймала людей.
Це журналістці ТСН Оксані Солодовник підтвердив голова Конотопської РДА Микола Горбенко.
Вже відомо, що до села, де жінка мешкала, приїхали люди з Польщі – від них, найпевніше, вона і могла інфікуватися. Жінка жила з онуком, який працює фельдшером у службі швидкої допомоги.
«16 березня у неї з'явилися симптоми: кашель, температура. У неї онук працює на швидкій допомозі фельдшером, він їй давав таблетки, щоб збивати температуру», - розповідає Микола Горбенко.
Ще вона контактувала з працівниками пошти та була місцевою знахаркою і приймала людей.
«Зі слів сільської старости були контакти, люди приїжджали, а який це період - чи раніше, чи пізніше – я не готовий сказати. Поштарка контактувала, яка заносила пенсію. Тож так ще три особи, які могли контактувати – водій, заступник відділення пошти і поштарка», - додає чоловік.
Про смерть 76-річної жінки в Сумській області повідомили на сайті облдержадміністрації. Позитивний результат у неї тест на коронавірус показав напередодні.
За даними керівника Сумського лабораторного центру, під підозрою нині щонайменше три десятки людей. Але чи справді вона померла від захворювання коронавірусом ще не встановлено. Експрестест на коронавірус двічі показав позитивний результат. Медики кажуть, що остаточний діагноз вони поставлять лише після того, як прийдуть результати аналізів із Сум.
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Це журналістці ТСН Оксані Солодовник підтвердив голова Конотопської РДА Микола Горбенко.
Вже відомо, що до села, де жінка мешкала, приїхали люди з Польщі – від них, найпевніше, вона і могла інфікуватися. Жінка жила з онуком, який працює фельдшером у службі швидкої допомоги.
«16 березня у неї з'явилися симптоми: кашель, температура. У неї онук працює на швидкій допомозі фельдшером, він їй давав таблетки, щоб збивати температуру», - розповідає Микола Горбенко.
Ще вона контактувала з працівниками пошти та була місцевою знахаркою і приймала людей.
«Зі слів сільської старости були контакти, люди приїжджали, а який це період - чи раніше, чи пізніше – я не готовий сказати. Поштарка контактувала, яка заносила пенсію. Тож так ще три особи, які могли контактувати – водій, заступник відділення пошти і поштарка», - додає чоловік.
Про смерть 76-річної жінки в Сумській області повідомили на сайті облдержадміністрації. Позитивний результат у неї тест на коронавірус показав напередодні.
За даними керівника Сумського лабораторного центру, під підозрою нині щонайменше три десятки людей. Але чи справді вона померла від захворювання коронавірусом ще не встановлено. Експрестест на коронавірус двічі показав позитивний результат. Медики кажуть, що остаточний діагноз вони поставлять лише після того, як прийдуть результати аналізів із Сум.
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