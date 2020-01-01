Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям
Сьогодні, 13:50
Усі конфісковані на митниці медичні засоби безкоштовно передадуть лікарням.
Відповідне рішення уряд України ухвалив 25 березня, - повідомляє "Сьогодні".
Йдеться про захисні костюми, халати, респіратори, рукавички та окуляри. З початком пандемії коронавірусу контрабанда такої продукції значно зросла. Лише 13 березня з України спробували вивезти півтори тонни медичних масок.
Нагадаємо, 14 березня, на кордоні з Польщею прикордонники Луцького загону в пункті пропуску "Ягодин" в автомобілі українця виявили 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту з країни.
За інформацією пресслужби ДПСУ, чоловік на автомобілі Renault прямував з України в одну з країн ЄС з вантажем "Респіраторна маска, стандарт 203 FFP2 NR".
На Волині Служба безпеки України викрила контрабандистів, які намагалися вивезти з країни партію медичних халатів. Ці товари через поширення в країні коронавірусу заборонили експортувати
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Відповідне рішення уряд України ухвалив 25 березня, - повідомляє "Сьогодні".
Йдеться про захисні костюми, халати, респіратори, рукавички та окуляри. З початком пандемії коронавірусу контрабанда такої продукції значно зросла. Лише 13 березня з України спробували вивезти півтори тонни медичних масок.
Нагадаємо, 14 березня, на кордоні з Польщею прикордонники Луцького загону в пункті пропуску "Ягодин" в автомобілі українця виявили 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту з країни.
За інформацією пресслужби ДПСУ, чоловік на автомобілі Renault прямував з України в одну з країн ЄС з вантажем "Респіраторна маска, стандарт 203 FFP2 NR".
На Волині Служба безпеки України викрила контрабандистів, які намагалися вивезти з країни партію медичних халатів. Ці товари через поширення в країні коронавірусу заборонили експортувати
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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