вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям

Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям
Усі конфісковані на митниці медичні засоби безкоштовно передадуть лікарням.

Відповідне рішення уряд України ухвалив 25 березня, - повідомляє "Сьогодні".

Йдеться про захисні костюми, халати, респіратори, рукавички та окуляри. З початком пандемії коронавірусу контрабанда такої продукції значно зросла. Лише 13 березня з України спробували вивезти півтори тонни медичних масок.

Нагадаємо, 14 березня, на кордоні з Польщею прикордонники Луцького загону в пункті пропуску "Ягодин" в автомобілі українця виявили 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту з країни.

За інформацією пресслужби ДПСУ, чоловік на автомобілі Renault прямував з України в одну з країн ЄС з вантажем "Респіраторна маска, стандарт 203 FFP2 NR".

На Волині Служба безпеки України викрила контрабандистів, які намагалися вивезти з країни партію медичних халатів. Ці товари через поширення в країні коронавірусу заборонили експортувати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабанда, Ягодин, захисні засоби, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині зробили безплатними парковки під час карантину
Сьогодні, 14:15
На Волині облаштовують карантинні пости. ЯКІ ЇХНІ ФУНКЦІЇ
Сьогодні, 14:10
Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям
Сьогодні, 13:50
У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО
Сьогодні, 13:41
Судитимуть двох сестер-прикордонниць, які вбили новонароджене дитя на Волині
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
На «Ягодині» за добу температуру перевірили майже 4 тисячам подорожнім. ВІДЕО На «Ягодині» за добу температуру перевірили майже 4 тисячам подорожнім. ВІДЕО
27 лютий, 10:50
Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу
19 лютий, 13:17
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
28 січень, 12:33
На волинському пункті пропуску в автівці знайшли контрабанду На волинському пункті пропуску в автівці знайшли контрабанду
16 січень, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький психолог розповів, як під час карантину не піддаватися паніці. ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
 0
Фонд Zagoriy Foundation змінює свій курс*
Сьогодні, 14:31
 0
У місті на Волині зробили безплатними парковки під час карантину
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині облаштовують карантинні пости. ЯКІ ЇХНІ ФУНКЦІЇ
Сьогодні, 14:10
 0
Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8