Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям





Відповідне рішення уряд України ухвалив 25 березня, - повідомляє



Йдеться про захисні костюми, халати, респіратори, рукавички та окуляри. З початком пандемії коронавірусу контрабанда такої продукції значно зросла. Лише 13 березня з України спробували вивезти півтори тонни медичних масок.



Нагадаємо, 14 березня,



За інформацією пресслужби ДПСУ, чоловік на автомобілі Renault прямував з України в одну з країн ЄС з вантажем "Респіраторна маска, стандарт 203 FFP2 NR".



На Волині Служба безпеки України викрила контрабандистів, які намагалися вивезти з країни партію медичних халатів. Ці товари через поширення в країні коронавірусу заборонили експортувати

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