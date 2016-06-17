У Луцьку судили чоловіка, який з ножем пограбував водія «Тачки»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 23 листопада минулого року раніше неодноразово судимий обвинувачений перебував в салоні автомобіля Skoda Fabia, який був припаркований на вулиці Карбишева, 6А. Так, чоловік викрав телефон та зарядний пристрій, завдавши майнової шкоди потерпілому на сім тисяч гривень.



Однак допитаний у судововому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він розповів, що потерпілий віз його за замовленням через мобільний додаток «Тачку» з вулиці Грабовського на вулицю Кравчука, 9. Зазначив, що хотів зустріти знайомих на вулиці, коли потерпілий його перевозив, проте, не зустрівши їх, попросив зупинитися біля шиномонтажу «Vianor». Після цього у жартівливій формі сказав до потерпілого: «Тебе замовили». Через це потерпілий вихопив ключ від автомобіля та вибіг з нього, лишивши у салоні телефон і зарядний пристрій. Обвинувачений наголосив, шо після таких дій потерпілого він переліз на місце водія, однак побачивши світло фар іншого авто, вибіг з салону та втік, побоюючись спричинення йому тілесних ушкоджень. Також він зазначив, що у руках ножа не тримав, телефон та зарядний пристрій у потерпілого не викрадав.



Незважаючи на невизнання вини, вона була доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами.



Зокрема, потерпілий пригадав, що на кінцевій точці маршруту обвинувачений, погрожуючи предметом, схожим на ніж, наказав вийти з автомобіля, оскільки потерпілого «замовили». Потерпілий спробував забрати мобільний телефон з салону автомобіля, однак обвинувачений наказав його лишити. Після цього він вибіг з авто, побоюючись за своє життя, при цьому забрав з собою ключі від замка запалювання.



Потерпілий розповів, що зупинив попутний автомобіль для допомоги. Він бачив, як обвинувачений вийшов з салону його автомобіля через двері водія та почав втікати, тому вони з іншим чоловіком почали його переслідувати, однак обвинувачений втік. Після цього, оглянувши салон автомобіля, виявив відсутність мобільного телефону та портативного зарядного пристрою. Наголосив, що шкоду обвинуваченим не було відшкодовано та пропозиції щодо відшкодування не надходили. Щодо міри покарання – покладався на погляд суду.



Відтак, суд призначив нападнику два роки позбавлення волі, приєднавши рік невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині на водія, який займався перевезеннями через додаток «Тачка», напали з ножем та вкрали у нього мобільний телефон.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що 23 листопада минулого року раніше неодноразово судимий обвинувачений перебував в салоні автомобіля Skoda Fabia, який був припаркований на вулиці Карбишева, 6А. Так, чоловік викрав телефон та зарядний пристрій, завдавши майнової шкоди потерпілому на сім тисяч гривень.Однак допитаний у судововому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він розповів, що потерпілий віз його за замовленням через мобільний додаток «Тачку» з вулиці Грабовського на вулицю Кравчука, 9. Зазначив, що хотів зустріти знайомих на вулиці, коли потерпілий його перевозив, проте, не зустрівши їх, попросив зупинитися біля шиномонтажу «Vianor». Після цього у жартівливій формі сказав до потерпілого: «Тебе замовили». Через це потерпілий вихопив ключ від автомобіля та вибіг з нього, лишивши у салоні телефон і зарядний пристрій. Обвинувачений наголосив, шо після таких дій потерпілого він переліз на місце водія, однак побачивши світло фар іншого авто, вибіг з салону та втік, побоюючись спричинення йому тілесних ушкоджень. Також він зазначив, що у руках ножа не тримав, телефон та зарядний пристрій у потерпілого не викрадав.Незважаючи на невизнання вини, вона була доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами.Зокрема, потерпілий пригадав, що на кінцевій точці маршруту обвинувачений, погрожуючи предметом, схожим на ніж, наказав вийти з автомобіля, оскільки потерпілого «замовили». Потерпілий спробував забрати мобільний телефон з салону автомобіля, однак обвинувачений наказав його лишити. Після цього він вибіг з авто, побоюючись за своє життя, при цьому забрав з собою ключі від замка запалювання.Потерпілий розповів, що зупинив попутний автомобіль для допомоги. Він бачив, як обвинувачений вийшов з салону його автомобіля через двері водія та почав втікати, тому вони з іншим чоловіком почали його переслідувати, однак обвинувачений втік. Після цього, оглянувши салон автомобіля, виявив відсутність мобільного телефону та портативного зарядного пристрою. Наголосив, що шкоду обвинуваченим не було відшкодовано та пропозиції щодо відшкодування не надходили. Щодо міри покарання – покладався на погляд суду.Відтак, суд призначив нападнику два роки позбавлення волі, приєднавши рік невідбутого покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію