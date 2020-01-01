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Посадовця Держекоінспекції на Волині впіймали на чималому хабарі. ФОТО

Посадовця Держекоінспекції на Волині впіймали на чималому хабарі. ФОТО
Посадовця Держекоінспекції на Волині викрили на одержанні 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

На одержанні неправомірної вигоди викрили головного спеціаліста відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Посадовця затримали під час одержання другого «траншу» неправомірної вигоди – 600 доларів США.

Попередньо ж правоохоронці задокументували факт одержання ним ще 400 доларів США.

У таку ціну екоінспектор оцінив не притягнення громадянки до відповідальності за незаконну заготівлю лісових ресурсів.
Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за такий злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Посадовця Держекоінспекції на Волині впіймали на чималому хабарі. ФОТО
Посадовця Держекоінспекції на Волині впіймали на чималому хабарі. ФОТО
Посадовця Держекоінспекції на Волині впіймали на чималому хабарі. ФОТО

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Теги: хабар, Держекоінспекція
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