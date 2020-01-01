Чи контролюють волинян, що повернулися з-за кордону





Про це йшлося 27 березня під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що кожному українцю, що повернувся з-за кордону, видають пам’ятку і беруть підписку про самоізоляцію.



Кожного з них беруть на облік. Поліція має список адрес, тож контролює і перевіряє дотримання самоізоляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській ОДА повідомили, чи перевіряють волинян, що повернулися з-за кордону під час карантину.Про це йшлося 27 березня під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїзауважила, що кожному українцю, що повернувся з-за кордону, видають пам’ятку і беруть підписку про самоізоляцію.Кожного з них беруть на облік. Поліція має список адрес, тож контролює і перевіряє дотримання самоізоляції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію