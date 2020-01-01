Чи контролюють волинян, що повернулися з-за кордону
Сьогодні, 12:19
У Волинській ОДА повідомили, чи перевіряють волинян, що повернулися з-за кордону під час карантину.
Про це йшлося 27 березня під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що кожному українцю, що повернувся з-за кордону, видають пам’ятку і беруть підписку про самоізоляцію.
Кожного з них беруть на облік. Поліція має список адрес, тож контролює і перевіряє дотримання самоізоляції.
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Про це йшлося 27 березня під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що кожному українцю, що повернувся з-за кордону, видають пам’ятку і беруть підписку про самоізоляцію.
Кожного з них беруть на облік. Поліція має список адрес, тож контролює і перевіряє дотримання самоізоляції.
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Коментарі 2
Сіткою ловлять вірус. І звіти не встигають писати. А правду по древній радянській традиції тримають а секреті. Подонки!
Всем доброго здоровья.А,как с теми обстоят дела,кто на сьемные квартиры вернулся.Ода знает и их адреса тоже?
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