29 березня вночі Україна переходить на літній час





Стрілки слід перевести вперед на годину о 3-й ранку – на 4:00, інформує



Згідно з постановою Кабміну, на території України визначили такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:

в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед

в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.



Через переведення годинників на літній час вставати доведеться раніше.



Експерти радять перевести механічні годинники вже увечері суботи 28 березня, перед сном, аби прокинутися вранці неділі вже за новим часом. Варто додати, що чимало гаджетів - мобільні телефони, планшети, ноутбуки тощо - переходять на зимовий час автоматично.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї неділі, 29 березня, Україна переходить на "літній час".Стрілки слід перевести вперед на годину о 3-й ранку – на 4:00, інформує ТСН Згідно з постановою Кабміну, на території України визначили такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину впередв останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.Через переведення годинників на літній час вставати доведеться раніше.Експерти радять перевести механічні годинники вже увечері суботи 28 березня, перед сном, аби прокинутися вранці неділі вже за новим часом. Варто додати, що чимало гаджетів - мобільні телефони, планшети, ноутбуки тощо - переходять на зимовий час автоматично.

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