В Західній Украні прогнозують похолодання





Про це повідомляє



"У звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.



У Карпатах 31 березня помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.



Синоптики зазначають, що зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової завʼязі ранорозквітаючих плодових культур: абрикосу, персику, вишні та ягідників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У західних, північних, більшості центральних областей 31 березня - 2 квітня очікується відчутне зниження температури.Про це повідомляє Укрінформ , посилаючись на Український гідрометцентр."У звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.У Карпатах 31 березня помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.Синоптики зазначають, що зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової завʼязі ранорозквітаючих плодових культур: абрикосу, персику, вишні та ягідників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію