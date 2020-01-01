В Західній Украні прогнозують похолодання
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У західних, північних, більшості центральних областей 31 березня - 2 квітня очікується відчутне зниження температури.
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Український гідрометцентр.
"У звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.
У Карпатах 31 березня помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.
Синоптики зазначають, що зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової завʼязі ранорозквітаючих плодових культур: абрикосу, персику, вишні та ягідників.
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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Український гідрометцентр.
"У звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.
У Карпатах 31 березня помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.
Синоптики зазначають, що зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової завʼязі ранорозквітаючих плодових культур: абрикосу, персику, вишні та ягідників.
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