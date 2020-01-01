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На Волині міська рада забезпечить доїзд медиків до Луцька

На Волині міська рада забезпечить доїзд медиків до Луцька
Ківерцівська міська рада "пустила" автобус до Луцька, щоб забезпечити медичним працівникам доїзд на роботу.

Автобус почав курсувати 27 березня, - йдеься у повідомленні на сторінці Ківерцівської міської ради.

"З метою забезпечення надання своєчасного та в повному обсязі медичної допомоги населенню та своєчасного перевезення до робочих місць та додому медичного персоналу, Ківерцівською міською радою впроваджується курсування автобуса за маршрутом "Ківерці-Луцьк", - йдеться у повідомленні.

Автобус курсуватиме за таким маршрутом: м. Ківерці (залізничний вокзал) – зупинка «Дубок» – с. Жабка – с. Дачне – с. Прилуцьке (автобусна зупинка на автодорозі Р-14) – м. Луцьк вул. Ківерцівська – вул. Перемоги – просп. Соборності – пр-кт. Молоді – вул. Відродження – вул. Рівненська – пр-кт. Волі – вул. Шевченка – вул. Чернишевського - вул. Ковельська – вул. Львівська (кінцева зупинка Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр).

Щоденно автобус курсуватиме за графіком:
- 07 год. 00 хв. від’їзд з залізничного вокзалу м. Ківерці;
- 09 год. 00 хв. від’їзд в зворотному напрямку з кінцевої зупинки;
- 15 год. 00 хв. від’їзд з залізничного вокзалу м. Ківерці;
- 16 год. 30 хв. від’їзд в зворотному напрямку з кінцевої зупинки.

У міськраді наголошують, що право проїзду в автобусі мають виключно працівники медичних установ. Для посадки в автобус медичні працівники повинні мати при собі засоби особистого захисту та посадкові талони видані медичним закладом.

"Одночасно інформуємо, що зазначений маршрут та графік руху автобуса погоджено з Управлінням охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації. Організацію підвезення медичних працівників КП Ківерцівське РТМО та КП Ківерцівський ЦПМСД здійснюється керівниками зазначених закладів", - повідомляють на сторінці міськради.

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Теги: Ківерці, медицина
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