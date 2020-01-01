На Волині міська рада забезпечить доїзд медиків до Луцька
Сьогодні, 22:00
Ківерцівська міська рада "пустила" автобус до Луцька, щоб забезпечити медичним працівникам доїзд на роботу.
Автобус почав курсувати 27 березня, - йдеься у повідомленні на сторінці Ківерцівської міської ради.
"З метою забезпечення надання своєчасного та в повному обсязі медичної допомоги населенню та своєчасного перевезення до робочих місць та додому медичного персоналу, Ківерцівською міською радою впроваджується курсування автобуса за маршрутом "Ківерці-Луцьк", - йдеться у повідомленні.
Автобус курсуватиме за таким маршрутом: м. Ківерці (залізничний вокзал) – зупинка «Дубок» – с. Жабка – с. Дачне – с. Прилуцьке (автобусна зупинка на автодорозі Р-14) – м. Луцьк вул. Ківерцівська – вул. Перемоги – просп. Соборності – пр-кт. Молоді – вул. Відродження – вул. Рівненська – пр-кт. Волі – вул. Шевченка – вул. Чернишевського - вул. Ковельська – вул. Львівська (кінцева зупинка Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр).
Щоденно автобус курсуватиме за графіком:
- 07 год. 00 хв. від’їзд з залізничного вокзалу м. Ківерці;
- 09 год. 00 хв. від’їзд в зворотному напрямку з кінцевої зупинки;
- 15 год. 00 хв. від’їзд з залізничного вокзалу м. Ківерці;
- 16 год. 30 хв. від’їзд в зворотному напрямку з кінцевої зупинки.
У міськраді наголошують, що право проїзду в автобусі мають виключно працівники медичних установ. Для посадки в автобус медичні працівники повинні мати при собі засоби особистого захисту та посадкові талони видані медичним закладом.
"Одночасно інформуємо, що зазначений маршрут та графік руху автобуса погоджено з Управлінням охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації. Організацію підвезення медичних працівників КП Ківерцівське РТМО та КП Ківерцівський ЦПМСД здійснюється керівниками зазначених закладів", - повідомляють на сторінці міськради.
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Автобус почав курсувати 27 березня, - йдеься у повідомленні на сторінці Ківерцівської міської ради.
"З метою забезпечення надання своєчасного та в повному обсязі медичної допомоги населенню та своєчасного перевезення до робочих місць та додому медичного персоналу, Ківерцівською міською радою впроваджується курсування автобуса за маршрутом "Ківерці-Луцьк", - йдеться у повідомленні.
Автобус курсуватиме за таким маршрутом: м. Ківерці (залізничний вокзал) – зупинка «Дубок» – с. Жабка – с. Дачне – с. Прилуцьке (автобусна зупинка на автодорозі Р-14) – м. Луцьк вул. Ківерцівська – вул. Перемоги – просп. Соборності – пр-кт. Молоді – вул. Відродження – вул. Рівненська – пр-кт. Волі – вул. Шевченка – вул. Чернишевського - вул. Ковельська – вул. Львівська (кінцева зупинка Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр).
Щоденно автобус курсуватиме за графіком:
- 07 год. 00 хв. від’їзд з залізничного вокзалу м. Ківерці;
- 09 год. 00 хв. від’їзд в зворотному напрямку з кінцевої зупинки;
- 15 год. 00 хв. від’їзд з залізничного вокзалу м. Ківерці;
- 16 год. 30 хв. від’їзд в зворотному напрямку з кінцевої зупинки.
У міськраді наголошують, що право проїзду в автобусі мають виключно працівники медичних установ. Для посадки в автобус медичні працівники повинні мати при собі засоби особистого захисту та посадкові талони видані медичним закладом.
"Одночасно інформуємо, що зазначений маршрут та графік руху автобуса погоджено з Управлінням охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації. Організацію підвезення медичних працівників КП Ківерцівське РТМО та КП Ківерцівський ЦПМСД здійснюється керівниками зазначених закладів", - повідомляють на сторінці міськради.
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