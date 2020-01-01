На Волині винесли вирок водієві, який на смерть збив велосипедиста





Вирок суд оголосив 27 березня. Про це



Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері 8 вересня у центрі міста. Водій був у стані алкогольного сп'яніння. Згодом того ж дня постраждалий чоловік помер у лікарні.



У жовтні на підготовчому судовому засіданні обвинувачений просив замінити йому суддю. Однак Луцький міськрайонний суд не погодив заяву підсудного про відвід судді Івана Сіліча.



За словами родичів покійного пенсіонера, на судовому засіданні 27 березня водію призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Він погодився з обвинуваченням про те, що на смерть збив людину, однак не визнав факту незаконного заволодіння транспортним засобом. Тож рідні покійного допускають, що підсудний подаватиме апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районному суді винесли вирок водієві, який на початку вересня минулого року збив пенсіонера-велосипедиста. Чоловік помер на руках у медиків.Вирок суд оголосив 27 березня. Про це Район.Рожище повідомили родичі покійного.Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері 8 вересня у центрі міста. Водій був у стані алкогольного сп'яніння. Згодом того ж дня постраждалий чоловік помер у лікарні.У жовтні на підготовчому судовому засіданні обвинувачений просив замінити йому суддю. Однак Луцький міськрайонний суд не погодив заяву підсудного про відвід судді Івана Сіліча.За словами родичів покійного пенсіонера, на судовому засіданні 27 березня водію призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Він погодився з обвинуваченням про те, що на смерть збив людину, однак не визнав факту незаконного заволодіння транспортним засобом. Тож рідні покійного допускають, що підсудний подаватиме апеляцію.

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