На Тернопільщині на COVID-19 захворіла півторарічна дитина





Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський, передає



“На жаль, маємо перший випадок зараження короновірусом COVID-19 у районі. У півторарічної дитини з села Лідихів виявили запалення легень. Дитину почаївські лікарі із погодженням з батьками відправили на лікування в Тернопіль. Сьогодні у дитини офіційно підтвердили коронавірус. Ймовірно, дитина була інфікована від дядька, який нещодавно повернувся із Польщі і не дотримався карантинних вимог про ізоляцію”, — зазначив він.



Водночас, у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом у Facebook зазначили, що "у Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 28 березня на лікуванні перебуває троє пацієнтів з підтвердженим COVID-19".



"В інфекційному відділенні - одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району, яких госпіталізували раніше. Стан хворих – відносно-задовільний. Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі", - вказали у штабі.



Також зазначається, що ще двоє дітей зараз в інфекційному відділенні міської дитячої лікарні - з підозрою на COVID-19. Їх стан – середньо-важкий. Пневмонії у дітей немає. Чекають на результати лабораторного дослідження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кременецькому районі на Тернопільщині на коронавірус захворіла 1,5-річна дитина, ймовірно, вона заразилася від дядька, який нещодавно прибув із Польщі.Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кременецької районної ради В, передає УНН “На жаль, маємо перший випадок зараження короновірусом COVID-19 у районі. У півторарічної дитини з села Лідихів виявили запалення легень. Дитину почаївські лікарі із погодженням з батьками відправили на лікування в Тернопіль. Сьогодні у дитини офіційно підтвердили коронавірус. Ймовірно, дитина була інфікована від дядька, який нещодавно повернувся із Польщі і не дотримався карантинних вимог про ізоляцію”, — зазначив він.Водночас, у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом у Facebook зазначили, що "у Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 28 березня на лікуванні перебуває троє пацієнтів з підтвердженим COVID-19"."В інфекційному відділенні - одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району, яких госпіталізували раніше. Стан хворих – відносно-задовільний. Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі", - вказали у штабі.Також зазначається, що ще двоє дітей зараз в інфекційному відділенні міської дитячої лікарні - з підозрою на COVID-19. Їх стан – середньо-важкий. Пневмонії у дітей немає. Чекають на результати лабораторного дослідження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію