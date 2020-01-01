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На Тернопільщині на COVID-19 захворіла півторарічна дитина

На Тернопільщині на COVID-19 захворіла півторарічна дитина
У Кременецькому районі на Тернопільщині на коронавірус захворіла 1,5-річна дитина, ймовірно, вона заразилася від дядька, який нещодавно прибув із Польщі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський, передає УНН.

“На жаль, маємо перший випадок зараження короновірусом COVID-19 у районі. У півторарічної дитини з села Лідихів виявили запалення легень. Дитину почаївські лікарі із погодженням з батьками відправили на лікування в Тернопіль. Сьогодні у дитини офіційно підтвердили коронавірус. Ймовірно, дитина була інфікована від дядька, який нещодавно повернувся із Польщі і не дотримався карантинних вимог про ізоляцію”, — зазначив він.

Водночас, у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом у Facebook зазначили, що "у Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 28 березня на лікуванні перебуває троє пацієнтів з підтвердженим COVID-19".

"В інфекційному відділенні - одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району, яких госпіталізували раніше. Стан хворих – відносно-задовільний. Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі", - вказали у штабі.

Також зазначається, що ще двоє дітей зараз в інфекційному відділенні міської дитячої лікарні - з підозрою на COVID-19. Їх стан – середньо-важкий. Пневмонії у дітей немає. Чекають на результати лабораторного дослідження.

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Теги: коронавірус, діти
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